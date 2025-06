Rettegésben tartja a rajongókat Britney Spears fiának viselkedése: mindenki ugyanattól tart

Fagyos volt a kapcsolat Britney Spears és fia, Jayden között. Két évig nem is találkoztak, ám idén együtt töltötték az apák napját is, és ezt a 18 éves Jayden meg is örökítette. Britney pedig kiposztolta. Hihetelen, milyen jóképű és magas férfi lett az egykori kissrácból.

Két évig az anyjára sem nézett Jayden Federline, Britney Spears fia, ám tavaly novemberben megkereste az énekesnőt, és azóta több időt töltenek együtt. Egy hete egy videót osztott meg a popsztár, amelyben Jayden mellett ül egy méregdrága autóban, amit a fia vezet, és ami Britney barátaiból aggodalmat váltott ki. Britney Spears boldog, a környezete inkább aggódik

Forrás: Shutterstock Britney Spears barátai szerint Jayden csak kihasználja az anyját „Meddig leszek sokkos állapotban? Ez olyan hihetetlenül őrületes, hogy még csak nem is vicces! Áldott vagyok! Csak kérlek, vigyázz a szívemre is! —írta egy hete az nekesnő az akkor megosztott videójához, amelyen 18 éves fiával, Jaydennel autózik. Míg a rajongók amiatt aggódtak, hogy Jayden nem engedte el az iPhone-ját, miközben az ezüst sportkocsit vezette, és a videó alatt legalább kétszer lenézett a kijelzőre, ami Kaliforniában tilos, a barátok valami egészen más miatt aggódnak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears) által megosztott bejegyzés Jayden Federline állítólag zenei produceri karrierre törekszik, és Britney barátai és csapata amiatt aggódik, hogy a fiú csupán kihasználja az anyját és a zeneipari kapcsolatait. „Mindenki attól tart, hogy a fia anyagi haszonszerzésre és a karrierje érdekében használja ki őt. Attól tartanak, hogy ez fájdalmat okozhat neki, és ez lehet számára az utolsó csepp a pohárban” — mondta egy forrás a Daily Mailnek. Mire alapozzák a teóriát? Azt mondják, Jayden véletlenül épp tavaly novemberben vette fel újra a kapcsolatot a félig visszavonult popsztárral, abban a hónapban, amikor Britney Spears az utolsó 20 ezer dolláros gyerektartást fizette ki exférjének, Kevin Federline-nak. Eközben Britney és egykori háttértáncosának másik fia, a 19 éves Sean Preston Federline továbbra is „óvatos” az anyjával, miután állítólag kedvenc fia, Jayden 2022-ben az anyjáról azt nyilatkozta: „Küzdött azzal, hogy mindkettőnknek figyelmet szenteljen és ugyanannyi szeretetet adjon”. Spears, akinek 13 évig tartó gyámsága végül 2021-ben ért véget, 2007-ben vált el Kevintől mindössze két év házasság után. Exe 5 millió dollárnyi tartásdíjat halmozott fel a 17 év alatt.