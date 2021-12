Ahogy mi is megírtuk, Damu Roland kritikus állapotban van, jelenleg kórházban fekszik az intenzív osztályon, lélegeztetőgépen van. Most régi barátja, Zámbó Árpi reagált a történtekre.

„Kicsit önfejűnek tartottam, mert az hitte, egyedül majd mindent megold, sínre teszi az életét. Nemrégiben próbáltam őt keresni, de már nem értem utol. Sajnálattal mondta korábban, hogy a színház elzárkózik tőle, nem kell senkinek. Szerintem biztos, hogy kell ő, mert tehetségesnek tartom Rolandot. Minden ember elbotlik néha" - nyilatkozta a Tények Plusznak Árpi, aki egy közös műsor forgatása során került közel a színészhez.

Damu Roland az utóbbi időszakban sokat betegeskedett és anyagi gondokkal is küzdött, most pedig az életéért küzd. Úgy tudni, bár két oltást is felvett a színész, koronavírus-fertőzés miatt került kórházba.