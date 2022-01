Tagadhatatlan előnye a társkeresőknek, hogy általuk rengeteg új embert ismerhetünk meg, és számtalan új élménnyel gazdagodhatunk. Ezek a platformok azonban mentális egészségünkre hathatnak negatívan is, hiszen felerősíthetik a bizonytalanságunkat és a visszautasítástól való félelmünket.

A randizás műfaja kifejezetten izgalmas, sőt az online ismerkedés is az. Kutatások kimutatták, hogy amikor felmegyünk egy ismerkedős platformra annak reményében, hogy találkozunk valaki különlegessel, a szervezetünkben megemelkedik a boldogsághormonok szintje. Amikor belekezdünk a keresgélésbe, eleinte lelkesek vagyunk, szinte euforikus állapotba kerülünk.

Sajnos ahogy telik az idő, és folytatódik a sikertelen keresgélés, az eufória elmúlik, és általában csak csalódottság és megtépázott önértékelés marad utána. Pontosan ezért fontos, hogy a társkereső oldalak használatakor is tudatosan odafigyeljünk mentális egészségi állapotunkra.

Megerősítés keresése

Ha csalódottságot érzel, amiért valaki nem válaszol egy társkeresőn, vagy esetleg azért, mert gyorsan kifutott a beszélgetés - esetleg még csak válaszra sem méltatnak -, és úgy érzed, nem kapsz elég figyelmet ezeken az oldalakon, valószínűsíthető, hogy csupán pozitív megerősítésre van szükséged a társkeresőn keresztül.

Egyáltalán nem egyedi jelenség az, ha valaki nem válaszol egy üzenetre. Mivel nem ismeritek egymást, nem is lehet ez elvárás senki felé, és pláne nem lehet az ilyen platformokra hagyatkozni, hogy felmérjük, milyen esélyeink vannak a társkeresésre.

Ahelyett, hogy automatikusan megpróbálnál megfelelni egy ismeretlen ember ismeretlen elvárásainak, első körben inkább figyelj oda saját magadra és a saját igényeidre.

Ne próbálj mindenkinek megfelelni

Ezt érdemes észben tartani, de nem csak az online térben. Ha mindig alárendeled magad másoknak, folyamatosan elérhető vagy és mindenben egyetértesz a beszélgetőpartnereddel, az káros hatalmi dinamikát szülhet.

Ez a hozzáállás visszavezethető például egyfajta szorongásra, amit az a félelem okozhat, hogyha nem viselkedünk "megfelelően", a partner elveszíti az érdeklődését irányunkban.

Tartsuk észben, hogy bár keresni a szerelmet egy csodás dolog, nem kell feláldoznod érte saját jóllétedet.

Fogadjuk el az elutasítást

Érthető, ha az elutasítás nehezen érint, hiszen a társkereső appokon mindenki igyekszik a legjobb formáját hozni. Ezért fontos, hogy egy-egy sikertelen ismerkedés után hagyjunk időt szívünk gyógyulására, mielőtt belevágunk egy újabb ismerkedésbe.

Fontos, hogy legyen bátorságunk megélni a negatív érzelmeinket is. Vegyük körül magunkat számunkra fontos emberekkel, és beszéljünk arról, hogy mi zajlik bennünk. Hagyjuk, hogy támogassanak és átsegítsenek minket a csalódásokon.

Nem vagy eldobható

Az online randizás egyik nagy hátulütője, hogy hirtelen nagy mennyiségű ember közül lehet válogatni tét nélkül. Így nem csoda, ha az ember néha úgy érzi, őt is bárki eldobhatja, mint egy használt papírzsepit.

Azok az emberek, akik egy szó nélkül eltűnnek, sokszor beleesnek abba a csapdába, hogy minden sarkon az "újat", a "szebbet", a "megfelelőbbet" keresik, ezzel saját magukat belevíve egy ördögi körbe.

Az online randizásnál fontos, hogy megőrizzük nyitottságunkat és humorunkat, de nem árt tudatosan odafigyelni arra, hogy mások velünk szemben tanúsított viselkedése nem feltétlenül minket minősít.

Figyelj a biztonságodra

Tudtad, hogy a képernyőn keresztül is bele lehet szeretni valakibe? Ez sajnos azt is jelenti, hogy online környezetben esetenként még könnyebb is visszaélni a másikkal szemben. Bár a fejlesztők igyekeznek kiszűrni a trollokat és azokat, akik másnak adják ki magukat, mégis előfordulhat, hogy olyan hamis profilokkal hoz össze minket a sors, melyek komoly károkat is okozhatnak.

Ezért nem árt óvatosnak lenni, kételyekkel kezelni a hirtelen jött szerelmi vallomásokat és a szexi fotó kéréseket. Ha valami túl gyorsan lesz túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nagy valószínűséggel minden, csak nem igaz.

Időnként nézz körbe a való világban is

A randizáson kívül is rengeteg jó dolog van az életben, és fontos, hogy találjunk magunknak offline elfoglaltságokat is. Ha nem csak a szerelem körül forog az életünk, és rendelkezünk különféle hobbikkal és érdeklődési körökkel, bónuszként még a következő partner számára is érdekesebbek leszünk.

Ne felejtsük el, hogy az online tér megvár, és egy-egy szünettel könnyebben megóvjuk magunkat a kiégéstől is.