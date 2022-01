A légzőszervi megbetegedések időszakában, tavasszal és ősszel nem csak a koronavírus, hanem a szezonális influenza is támad. Hónapok óta sokakat foglalkoztat a kérdés, vajon mi történik, ha a két betegség együttes erővel támad.

Azt korábban is sejtették a tudósok, hogy a koronavírus és az influenza akár egyszerre is megtámadhatja a szervezetet. De mivel hasonló tüneteket okoznak, eddig nem tudták igazolni, hogy a két betegség egyszerre is jelen tud lenni az emberben,

Egy izraeli terhes nőnél azonban kimutatták mindkét vírust.

Az újfata tünetegyüttest fluronának keresztelték az orvosok, amit az influenza és a korona szavak összegyúrásából képeztek. Ezzel is utalva arra, hogy a két vírus képes egyszerre is megtámadni az emberi szervezetet. Egyelőre csak Izraelben dokumentáltak ilyen esetet. A szakértők szerint azonban más országokban is előfordulhatnak hasonló megbetegedések.

Az orvosok már vizsgálják, hogy a flurona okozhat-e súlyosabb szövődményeket az alap változatnál – írja a Blikk.