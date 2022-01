A koronavírus általános tünetei mellett számtalan olyat sikerült azonosítaniuk az orvosoknak, amelyek az egyes mutációkra jellemzőek. Habár az omikron csak nemrég jelent meg, máris több olyan szimptómát is lejegyeztek, amelyek egyértelműen jelzik a mutáció jelenlétét a szervezetben.

Torokkaparás, száraz köhögés, extrém fáradtság, fejfájás, enyhe izomfájdalom és étvágytalanság

– ezek mind az omikronra utaló tünetek, amelyek mellé most egy újabbat is felfedeztek az orvosok, amely már a fertőzés korai szakaszában megjelenik. Ez pedig a derékfájás. Mivel ez a tünet annyira eltér az eddigiektől, hogy sokan ezt tapasztalva nem is gyanakodnak koronavírus-fertőzésre.

Az oltottak körében csak enyhe tüneketek produkálhat az omikron, az oltatlanok esetében azonban néhány tünet, például a fejfájás vagy az izomfájdalom akár extrém módon is jelentkezhet – idézi a hazipatika.com Anqelique Coetzee-t, a dél-afrikai orvosszövetség elnökét, aki először fújt riadót tavaly az új variáns megjelenése miatt.