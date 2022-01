Piszok dolog a másnap. Ráadásul ahogy idősödünk, mintha egyre rosszabb lenne. Bár sokan tartják magukat ahhoz, hogy „kutyaharapást szőrével", mára kiderült, hogy ez pusztán legenda, és ahelyett, hogy segítene, csak tovább nehezíti az így is elég nehéz macskajajt.

Bár a probléma már a világ kezdetétől fogva fennáll, még sincs rá egy olyan gyógyszer, ami hatásos megoldást jelentene, így mindenki kénytelen egyedül feltérképezni a lehetőségeit. Éppen ezért összeszedtünk néhány praktikát és tanácsot, amelyek segíthetnek átvészelni azokat az igazán rémes másnapokat.

Mi befolyásolja a másnap súlyosságát?

Számtalan tényező befolyásolhatja, ezért alapvetően nem egyszerű egyetlen, mindenkire érvényes csodaszerrel előállni. Befolyásoló tényező lehet, hogy milyen típusú és mennyiségű alkoholt fogyasztottunk, hogy milyen gyakorisággal iszunk alkoholt, de a nemünk, életkorunk, vércsoportunk és egyéb biológiai tényezők is hatással vannak rá, ahogy a személyiségünk is. És az is előfordulhat, hogy valaki genetikailag viseli másoknál rosszabbul a másnaposságot.

Mivel a másnaposság súlyossága egyénenként változó, de még az egyénnél is közrejátszanak szimpla, hétköznapi tényezők, képtelenség egyetlen ténylegesen működő megoldást találni. Ráadásul számos mítosz kering, mely azt ígéri, hogy villámgyorsan megoldja a problémát - kutyaharapást szőrével, irdatlan mennyiségű zsíros kaja stb. -, de ezek inkább csak a legenda szintjén mozognak.

Hogyan előzd meg a másnapot?

Bár a megfelelő gyógymódokkal bajban vagyunk, ha előre gondolunk rá, egy kis odafigyeléssel a súlyos macskajaj megelőzhető.

Az első, legkézenfekvőbb megelőzési eszköz természetesen az, ha nem fogyasztunk alkoholt. A második pedig az, hogy ha mégis fogyasztunk, azt mértékkel tesszük.

Néhány alkoholféle sokkal rosszabb macskajajt eredményez, mint mások. A whiskey, konyak és tequila általában nehezebbé teszi a másnapot, míg a vodka, rum és gin kevésbé.

A másnaposság gyógyításához elengedhetetlen az alvás. Ezt már valószínűleg mindenki tapasztalta. Egy alkoholmámoros este után összehasonlíthatatlan állapotban ébredünk reggel 7-kor és mondjuk délelőtt 11-kor. A másnap kikúrálása mindenképp időbe telik.

Hidratálás, hidratálás, hidratálás. De nemcsak akkor, amikor már beütött a baj, hanem már akkor is, amikor elkezdődik az este. Ez azért fontos, mert az alkohol dehidratál, ami felelős a másnapi fejfájásért és egyéb tünetekért.

Éhgyomorra még véletlenül se. Ha eszünk, mielőtt nekiindulunk az éjszakának, az étel csökkenti azt az időt, amely alatt az alkohol bekerül a véráramba, így alacsonyabb marad az alkoholszint. Ez pedig csökkentheti a kínzó másnapot.

Arra viszont ismételten nincs egy jó megoldás, hogy mennyi az annyi. Teljesen egyedi, hogy kinél mennyi alkohol okoz másnaposságot, így ezt kénytelenek vagyunk magunknak kikísérletezni.

Mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj?

Bár konkrét megoldás nem létezik, azért van néhány tanács, melyet érdemes megfogadni, ha rémes másnaposság gyötör. Az egyik, hogy a hiedelmekkel ellentétben egyáltalán nem jó megoldás még több alkohollal kezelni a macskajajt. A másik, hogy a zsíros és sós ételek sem fognak javítani a helyzeten. Annál például kevés rosszabb van, ha az alapvetően is dehidratált szervezetünket tovább kínozzuk például sós szalonnával, amitől csak még szomjasabbak leszünk. Továbbá érdemes elkerülni minden olyan ételt, amit nehezebb megemészteni: a tejtermékeket, finomított cukor tartalmú ételeket, a zsíros húsokat, sőt a kávét is.

Ahelyett, hogy tovább terheljük a szervezetünket, sokkal jobban járunk, ha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek segítenek pótolni az elvesztett eletrolitokat - a vérben, verejtékben és vizeletben található ásványi anyagokat, amelyek segítenek fenntartani a megfelelő ideg- és izomműködést, a savegyensúlyt és a hidratációt. Ilyen ételek például a banán, avokádó, különféle magvak és az édesburgonya.

A leghatékonyabb módja a másnap elkerülésének viszont az, ha elkerüljük a mértéktelenséget, amelynek rövid és hosszú távon is sok egészségügyi kockázata van.

Rövid távon kiszáradást, hányingert, rossz koordinációt, rossz ítélőképességet, hasmenést okozhat, súlyosabb esetben akár hallás- és látásproblémákat, légzési nehézséget, eszméletvesztést és kómát is.

Hosszú távon magas vérnyomást, súlygyarapodást, idegkárosodást, májkárosodást és bélproblémákat okozhat, valamint növeli a cukorbetegség kockázatát. Súlyos esetekben pedig agykárosodáshoz, meddőséghez és stroke-hoz is vezethet.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az alkoholt minden esetben tiltólistára kell tenni, csupán érdemes odafigyelni a mértéktartásra.