Barbee még 2008-ban tűnt fel a VIVA-n Ébressz fel című dalával. Később több népszerű dala is megjelent, de egyszer csak szünetet kért, visszatért szülővárosába, és átlagos életet kezdett élni. 2017-ben tért vissza új külsővel és zenével.

Most viszont Instagram-oldalán számolt be arról, hogy mennyire nehezen indult számára a 2022-es év:

"Hello 2022! Sajnos ez az év nem úgy kezdődött, mint ahogy vártam. Tele voltam tervekkel, fogadalmakkal, célokkal. Aztán az első naptól felülírta önmagát, egy betegséggel, aminek a létezéséről sem tudtam. Ember tervez, Isten végez, szokták ugye mondani...Már meséltem storyban róla, de itt is próbálom röviden összefoglalni, hogy mi is történt velem. December 24-én hirtelen megszédültem. Korábban is volt ilyen már, sőt kinek ne lenne? Vérnyomástól, vagy nem evett eleget, frontoktól, esetleg hirtelen mozdulatoktól. Az azt követő napoktól picit kába voltam, sokszor volt "szédüléshez hasonló érzésem", de nem gátolt semmiben. Aztán dec. 31-én ébredés után megint erős szédülés lett rajtam úrrá. Felkelés után forgott a szoba, aztán minden apró mozdulattól szintén" - kezde Barbee.

"Jött a pánik, sírás, telefon a férjemnek, azonnal gyere haza, félek. Délután házirovos, fül-orr gégész, neurológus, majd egy furcsa diagnózis: BPPV, azaz jóindulatú helyzeti szédülés "betegség"-em van" - folytatta. Majd elmondta, hogy betegségére nincs gyógymód, de van tüneti gyógyszer, torna és egészséges életmód.

"Az év első napjai tehát azzal telnek, hogy kinyitom a szemem, szomorúan konstatálom, hogy a fejem még mindig "zavaros", felállok, majd érzékelem, hogy még mindig olyan, mintha egy viharban zötykölődő hajón próbálnék egyenesen sétálni, mindezt úgy érezve, mintha egy szemüvegen keresztül látnám a világot."