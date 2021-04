A gyönyörű énekesnő Bata Adrienn „Barbee" és párja Zentai Gábor hivatalosan is összekötötték az életüket.

Teljes titokban a családtagjai jelenléte nélkül ment férjhez Bata Adrienn, azaz Barbee. A gyönyörű énekesnőt a tavalyi év elején New Yorkban jegyezte el a szerelme.

Eredeti terveik szerint nagy esküvőt szerettek volna, népes lakodalommal ám sajnos, mint mindenbe a koronavírus járvány ebbe is beleszólt. Mivel nem tudtak tovább várni úgy döntöttek, hogy csupán két tanú és az anyakönyvezető jelenlétében fogadnak egymásnak örök hűséget.

Babee most a közösségi oldalán csodaszép menyasszonyi ruháját is megmutatta a követőinek. A jeles nap részleteiről pedig a Mokkában számoltak be.