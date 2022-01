Ismét elindult hazánkban az oltási akció, amelynek második hetében, három nap alatt 142 ezer oltást adtak be. Ezeken a napokon előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet beadatni az oltást. Fontos, hogy honnan informálódunk, mert a közösségi médiában számtalan álhír kering a koronavírus járványról.

„Az összes oltás közül, amelyeket eddig ismertünk (szamárköhögés, diftéria, tetanusz, himlő, kanyaró, rubeola, mumpsz, hepatitis, agyhártyagyulladás, gyermekbénulás és tuberkulózis), még soha nem láttunk olyan oltást, amely után a betegség ugyanúgy fertőz, akkor is, ha teljesen be vagy oltva! "Soha nem hallottunk olyan oltóanyagról, amely beadása után is továbbterjed a vírus, maszkot kell hordani és távolságot tartani!"- írták a bejegyzésben, melyet több, mint 120 ezren megosztottak.

A poszt félrevezető, mert hamis véleményt fogalmaz meg, és mert számos tárgyi tévedés is van a szövegben, amelyek megtévesztőek.