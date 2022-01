Bedő-Nagy Szilvia hónapokat töltött a kórházban koronavírus-fertőzés miatt. Nem emlékszik arra sem, hogy világra jött a kislánya, Napsugár. A fiatal anyuka a Borsnak mesélt arról, hogy van most, és mi történt vele, mióta elhagyta a kórházat.

"Édesanyámék két utcával arrébb laknak, átmentem hozzájuk névnapozni 2020. november 13-án, onnan már Joci, a férjem vitt orvoshoz. Arra még emlékszem, hogy hazamentünk, és rémlik valami a rohammentőből, meg, hogy hatalmas ollóval le akarják vágni a kórházban a gyönyörűen lakkozott körmeimet. Tudom, őrültség, de csak emlékfoszlányaim vannak arról az időszakról. Például az, hogy fényképeket mutatnak egy kisbabáról, hogy milyen aranyos. Én meg kérdezem, ki ez a baba? Mert nincs meg a szülés élménye, ami egy édesanyának felejthetetlen, megismételhetetlen pillanat. Nekem meg hirtelen lett egy pár hónapos kislányom... Az orvos minden nap elmondta, hogy szültem, már biztosan unta, meg segített pszichológus is, mert hónapok teltek el, amikor a karomba vehettem Napsugarat, akit eleinte meg se tudtam tartani, nagyon nehéz időszak volt" - mondta a lapnak.

Eltelt 9 hónap, mióta Szilviát kiengedték a kórházból, de otthon még mindig kerekesszékkel közlekedik, és mankóra támaszkodik, amikor ellátja gyermekét.

"Elképesztő ez mindenkinek! Amikor hazajöttem, újra meg kellett ismernem a lakást, a kerekesszékkel mindenhol levertem a vakolatot, iszonyatosan gyenge voltam, Joci fürdetett engem is, a kisbabánkat is... Engem, aki korábban félmaratonokat futott: egy kripli lettem, nehéz onnan lelkileg feljönni. S bár még mindig érzelmi hullámvasút az egész, és néha kilátástalannak látom a helyzetet, ha ránézek a két lányomra, az erőt ad. Pedig azt sem titkolom, hogy még mindig nem tudtam se én, se a férjem feldolgozni, ami velünk történt. Emiatt sok a feszültség, a vita. Én ugyanis rettegek kimozdulni itthonról, nem akarom ezt még egyszer elkapni, pedig korábban, bevallom, nem is hittem, hogy létezik ez a vírus... Egész nap a négy fal között vagyok, mire ő hazajön, elfáradok, és sajnos rajta töltöm ki a felesleges energiákat. Közben csomókban hullik a hajam, egy újabb műtét vár rám, ami után megint újra kell tanulnom járni. Mégis tudom, hogy ha ezt ép ésszel túl tudtuk élni, akkor már mindenre képesek vagyunk együtt!" - tette hozzá Szilvi, aki rengeteg üzenetet kapott, sokan az ő történetéből merítettek erőt.

