Bármilyen oltásról is legyen szó, szinte biztos, hogy a szervezetünkben a hatóanyag kivált valamilyen reakciót. Egyesek könnyebben, mások nehezebben viselik az injekció utáni napokat.

Amerikai kutatók azt vizsgálták, hogy milyen mellékhatásokat tapasztalnak azok, akik felveszik a koronavírus elleni védőoltást. A szakemberek 12 különböző vakcinát teszteltek, az alanyok egy részének azonban inaktív sóoldalot, azaz placebót adtak. A vizsgálat pedig meglepő eredménnyel zárult.

Az oltások után tapasztalt mellékhatások kétharmadát nem maga az oltóanyag okozza.

A sóoldatot kapott alanyok 35 százaléka tapasztalt teljes testet érintő tüneteket, például fejfájást és fáradtságot, és 16 százalékuk karfájdalomról, bőrpírról vagy duzzanatról számolt be. Eközben a valódi oltást felvevő embereknek majdnem a fele tapasztalt hasonló mellékhatásokat. A kísérletben sor került a második dózisra is a sóoldaból és az igazi vakcinából: a második kör után is hasonló eredmények születtek.

Az eredmények alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a koronavírus-oltások során jelentett enyhe, de gyakori mellékhatások kétharmadát az úgynevezett nocebo-effektus okozza. Különösen a fejfájást és a fáradtságot. Ez azt jelenti, hogy sokaknál azért alakulnak ki ezek a mellékhatások, mert azzal a tudattal érkeznek az oltásra, hogy utána biztosan rosszul lesznek.

A tudósok úgy vélik, hogyha sikerülne az oltásokkal szembeni félelmet csökkenteni, akkor sok mellékhatás egyszerűen megszűnne, ugyanis azokat nem kifejezetten az oltóanyagok idézik elő – számolt be a kutatásról a szeretlekmagyarorszag.hu.