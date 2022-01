A diprosopus neve görögül magában foglalja a lényegét: a di- előtag a kettősséget jelenti, a prosopus az arcot (némi latinos végződéssel). De ennek a születési rendellenességnek a másik, orvostudományban használt neve, a craniofaciális duplikáció is a koponya/arc és a kettősség elemeket fejezi ki latinul.

Az ezzel a rendellenességgel világra jövők fején ugyanis megkettőződhetnek, sőt akár megsokszorozódhatnak bizonyos részek, ami a legtipikusabb esetben dupla archoz vezet, de előfordulhat olyan is, amikor csak egy testrész, mondjuk az orr vagy száj fejlődik ki a kelleténél több példányban. Az így világra jövő újszülöttek tűnhetnek akár „kétfejűnek" is, és feljegyeztek olyan esetet, amikor két külön agy is kifejlődött. De fontos elkülöníteni a diproposus eseteit azoktól, amikor valóban két embrió kapcsolódik össze rendellenes módon, mint a csak egy ponton összenövő, de amúgy teljesen két külön testtel élő sziámi ikreknél, vagy a méhben elhalt, testhez kapcsolódó parazita ikrek esetében. A diproposus csak egyetlen embriót érint, a tragikus következményekkel járó fejlődési hiba oka pedig genetikai: a nem is olyan régen felfedezett SHH (a videojáték Sonic the Hedgehog-ról elnevezett) fehérje rendellenes működése az oka. Ennek a fehérjének van kulcsszerepe abban, hogy a méhben kifejlődő szervezet arca, annak mintái, formái és részei a megfelelő módon alakuljanak ki. A hibás működése pedig ilyen végzetes következményekkel járhat, a legsúlyosabb esetekben gyakorlatilag tükörszerűen megduplázódott arccal.

A diprosopus már csak azért is tragikus defektus, mert az ebben szenvedő súlyosabb esetek számára esélytelen a normális élet lehetősége, sőt már a felnövés is. A születési rendellenesség magával hoz mindenféle egyéb egészségügyi problémát is: az idegrendszeritől kezdve a keringésin át a táplálkozásig, a legtöbb esetben a diprosopusos csecsemők már eleve halva születnek. Ha pedig nem, akkor mindössze néhány napig, vagy hétig élnek. Így történt a 2008-ban dupla arccal született indiai kislány, Lali Singh esetében is, akinek könnyfakasztó fotói bejárták a világsajtót, és aki alig 2 hónapos korában hunyt el szívroham következtében.

A diprosopus túlélésére az egyetlen esély az, ha csak nagyon enyhe formában bukkan fel valakinél. Így történt 2014-ben egy amerikai kislány esetében, akinél a terhességi ultrahang a 28. héten mutatott ki valami kinövést az arcán, amiről eleinte az orvosok azt hitték, hogy egy ciszta. A világra jövetele után derült azonban kis, hogy a diprosopus egy enyhe megjelenési formája miatt két szájjal született. Szerencsére a második száj teljesen külön állt, így nem okozott gondot a kislány számára a táplálkozás és a levegővétel, hat hónapos korában egy műtéttel pedig már lehetővé vált a felesleges testrész eltávolítása és az arc korrekciója.

Ez a születési defektus szerencsére rendkívül ritka, alig néhány tucat esetet jegyzett fel az orvostudomány a múltban és a jelenkorban,legalábbis az emberek között, mert az állatokat is érintheti a kétarcúság. Sőt, a macskák között külön neve is van a jelenségnek: a kétarcú római mitológiai alak nyomán Janus-macskáknak nevezik az így világra jött cicákat. Közülük minden bizonnyal a Frank és Luie nevű jószág a leghíresebb, mely megdöbbentő módon 15 évig élt, miközben két orra, két szája és három szeme volt.