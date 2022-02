A bakteriális hüvelyfertőzés rengeteg nő életét megkeseríti, pedig sok esetben meg is lehet előzni a kialakulását. Hátterében ugyanis a higiéniai szabályok áthágása is állhat. Az intim tájék tisztán tartása nem bonyolult, mindössze néhány egyszerű szabályt kell fejben tartanunk ahhoz, hogy ne borítsuk fel a hüvelyflóránk egyensúlyát, hiszen az könnyen fertőzések kialakulásához vezethet. Fontos odafigyelni például a helyes törlési irányra, továbbá nemcsak az elhanyagolt, de a túlzott tisztálkodás is okozhat problémákat.

A hüvelynek hatékony a védelmi rendszere, de ha nem figyelünk eléggé, könnyen felborulhat a kényes intim egyensúly. A hormonrendszer és a hüvelyben élő jótékony tejsavbaktériumok, az úgynevezett Lactobacillusok felelősek a hüvely savas pH-értékéért és egészségének megőrzéséért. Minden nő hüvelyflórája egyedi, és a szervezetünk igyekszik azt egyensúlyban tartani, ám ha a védelmi rendszerben zavar támad, például ha a hüvely pH-ja megváltozik, akkor elszaporodhatnak odabent a kártékony baktériumok. A hüvelyi fertőzések pedig nemcsak kellemetlenek, hanem komoly szövődményekkel is járhatnak. Ha változást tapasztalunk, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk, ugyanakkor néhány szabály betartásával meg is előzhetjük a fertőzéseket.

Illemhelyi KRESZA hüvely számára kártékony baktériumok a testünkben is megtalálhatóak, emiatt sok esetben csak rajtunk múlik, hogy megakadályozzuk „illetéktelen területre" jutásukat. Ezért kell odafigyelnünk az illemhelyi KRESZ betartására, azaz WC-használatkor a helyes törlési irányra. A gáttájék ugyanis egyirányú utca, amin ha megfordulunk, azzal csak problémát okozunk magunknak. Ha ugyanis az irány nem megfelelő, máris baktériumok ezreit törölhetjük bele a hüvelyünkbe. A lényeg tehát: kizárólag elölről hátrafelé töröljünk, vagyis a hüvelytől a végbél irányába, és sohasem fordítva!

A vécét is körültekintően kell használnunk, főleg, ha idegen helyen vagyunk. Legyünk inkább minden esetben a lehető legszigorúbbak, hogy csökkentsük a fertőzések kialakulásának esélyét. Fontos szabály, hogy soha ne üljünk rá idegen ülőkére, lehetőleg még akkor sem, ha azt letakartuk papírral. WC-használat előtt és után is fertőtlenítsük a kezünket, és ha lehet, ne használjuk a közös kéztörlőt, legyen nálunk inkább erre a célra papírzsebkendő. Az illatosított vécépapírokat és nedves törlőkendőket is kerüljük, mert ezek is felboríthatják a hüvely pH-ját.

Nem mindegy, mit viselünkA megfelelő fehérnemű kiválasztására mindig oda kell figyelnünk, hiszen a nagyon szűk, műszálas anyagból készült bugyik akadályozzák a szellőzést. Ha ráadásként szűk nadrágot is viselünk, azzal a baktériumok és kórokozók szaporodásához végképp ideális környezetet teremtünk. Mindig viseljünk inkább pamutból készült, kényelmes fehérneműt aprócska tanga helyett, és ha szükséges – pl. mert edzés közben beleizzadtunk –, akár nap közben is váltsunk bugyit.

Túlzásba vitt higiéniaAz intim területünket valójában egyszerű tisztán tartani, és sokkal inkább azzal teszünk magunknak rosszat, ha túlzásba visszük a mosakodást odalent. Normál esetben csak a külső nemi szerveket kell megmosni, lehetőleg vízzel, vagy erre a célra vásárolható, enyhén savas kémhatású szerrel. A napi alapos mosakodásnál több törődést higiéniai szempontból nem igényel ez a terület.

A hüvely belülről történő tisztítását egyáltalán nem javasolják, ennek ellenére sokan megpróbálkoznak ezzel – talán azért, mert a hüvely természetes illatát kellemetlennek gondolják. Ez az eljárás azonban könnyen felboríthatja a természetes hüvelyflóra egyensúlyát, amivel akár komolyabb betegségek kialakulását kockáztathatjuk. A hüvelyöblítés, avagy irrigálás tehát tiltólistás, ha csak nem az orvosunk írta elő számunkra.

Az öblögetéssel ugyanis kárt tehetünk azokban a jótékony tejsavbaktériumokban, amelyek a hüvelyflóra egészséges egyensúlyáért felelősek, és amelyek megvédenek bennünket a különböző intim fertőzésektől. Hüvelyfertőzés esetén ráadásul az is előfordulhat, hogy a kórokozó baktériumok bejutnak a közeli húgyutakba is, ahol szintén fertőzést okozhatnak.

Különösen fontos odafigyelnünk arra, hogy a szervezetünk természetes működésébe addig ne avatkozzunk bele, amíg az nem feltétlenül szükséges – és ez a szabály a hüvelyflórára is érvényes. A szervezet igyekszik fenntartani a hüvely egészséges biológiai egyensúlyát, ám ha a túlzásba vitt tisztálkodással, illatosítással, vagy az illemhelyi szabályok felrúgásával felborítjuk a belső rendet, azzal a hüvelyfertőzések kialakulását kockáztatjuk.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.