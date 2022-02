Manapság a vashiány népbetegségnek számít, ugyanis a fejlett országban a lakosság több mint felét érinti. A problémáért főként a rendszertelen táplálkozás és egészségtelen életmód okolható. A vashiány sok gondot okozhat a mindennapokban, ezért érdemes fokozottan odafigyelnünk arra, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Most utánajártunk, hogy melyek a vashiány legjellemzőbb tünetei és mire kell odafigyelni az étrendünkben ahhoz, hogy elegendő mennyiségű vassal támogassuk a testünket.

Ahhoz, hogy a szervezetünk megfelelően működjön a vas bevitele elengedhetetlen. A vas a vörösvértestek fontos alkotóeleme, amely nélkül az oxigén nem lenne képes eljutni a sejtekhez. Ez az anyag szükséges egyebek között a vörösvértestek képződéséhez, az egészséges sejtosztódáshoz, az anyagcsere-folyamatokban szerepet játszó enzimek, továbbá az ideg- és az immunrendszer tökéletes működéséhez. A vas véd meg minket közvetetten a baktériumoktól, gombáktól, vírusoktól, és sejtjeink energiatermelő folyamataiban is nélkülözhetetlen.

A szervezet vashiányát több tényező is okozhatja. Előfordulhat, hogy valaki az egyoldalú táplálkozása miatt nem jut megfelelő mennyiségű vashoz, ahogyan az is, hogy az együtt szedett gyógyszerek, ételkomponensek meggátolják a bevitt vas felszívódását. Idősebb korban, mivel ekkor a vasfelszívódás már nem annyira jó, szintén kialakulhat vashiány.

Gyulladásos bélbetegségek, gyomor- és bélrendszeri műtétek is vezethetnek vashiányhoz, különösen olyankor, ha a beavatkozás során eltávolítják a bélrendszer azon részét, ahol a vasfelszívódás történik.

Olyankor is kialakulhat vashiány, ha a szervezet vasigénye hirtelen megemelkedik. Ez gyermek- és serdülőkorban, illetve terhesség és szoptatás idején is előfordulhat, hiszen a magzat egészséges fejlődéséhez szükséges vasat az anyai szervezetnek kell biztosítania. Ezeken túl pedig a vashiány kialakulásának kockázatát minden vérzés növeli (pl. menstruáció esetén), mivel a vérrel is vasat veszítünk.

Amennyiben nem fogyasztunk elegendő vastartalmú ételt, különösen a fokozott vasszükséglettel járó időszakokban, akkor könnyen kialakulhat a vashiány. Vashiány esetén az immunrendszer védekezése gyengül, így sokkal fogékonyabbak lehetünk a különböző fertőzésekre. Romlik továbbá a koncentrációs képesség, fokozódik a fáradtság- és gyengeségérzet, előfordulhat fejfájás, fázósság, sápadtság, hajhullás és mellkasi fájdalom is.

A diagnózis felállítása laborvizsgálati eredmények alapján történik, ami a vashiányt, vagy annak súlyosabb formáját, a vashiányos vérszegénységet is kimutatja. Annak érdekében, hogy elkerüljük a komolyabb problémákat, érdemes odafigyelni, hogy megfelelő mennyiségű vasat juttassunk a szervezetünkbe, legfőképpen a megnövekedett igényű időszakokban, valamint hogy pótoljuk a vasat szájon át szedhető készítményekkel.

Jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típusút vaspótlót választunk, ugyanis ezek a készítmények nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek.

A gyógyszerkészítmények napi elemi vastartalma általában 35-105 mg között változik, míg a gyógyszernek nem minősülő étrend-kiegészítőké ehhez képest sokkal alacsonyabb, legfeljebb 14 mg lehet, így utóbbiak vashiány megelőzésére vagy kezelésére nem alkalmasak. Ráadásul a komplex étrend-kiegészítők sokszor tartalmaznak további összetevőket (például magnéziumot, kalciumot stb.) - amelyek még gátolják is a vas felszívódását.

Vaspótlásra lehetőleg patikában válasszunk gyógyszerkészítményt: olyat, amely magas, akár 100 mg elemi vastartalommal rendelkezik, ugyanis a bevitt vasnak csak a 10-20 százaléka szívódik fel. Ezeket a gyógyszereket napi rendszerességgel, legalább 2-3 hónapon át szedhetjük. Az adagolásnál érdemes figyelembe venni, hogy terhesség, menstruáció, fejlődő szervezet, illetve vérszegénység esetén több vasra lehet szükség. A hatásosság mellett a kényelem és jó tolerálhatóság is fontos: válasszunk olyan készítményt, amely kényelmesen szedhető és kevés a mellékhatása.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.