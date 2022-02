Ahogyan arról tegnap mi is beszámoltunk, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, Bródy János a kórházból jelentkezett be a rajongóinak és elárulta, hogy nemrég egy előre nem tervezett beavatkozáson esett át. Most az ügyben megszólalt az énekes menedzsmentje is.