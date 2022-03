Alec Baldwin élete legnehezebb időszakát éli. Nem elég, hogy a színészt gondatlanságból elkövetett emebröléssel gyanúsítják, és a magánélete is romokban van, most még a lányért is aggódhat. Ireland Baldwin összeesett, majd a fürdőszoba padlójáról jelentkezett be közösségi oldalán. A 26 éves modell szervezete valamiért nem tolerálja jól a kávét, és minden alkalommal, amikor éhgyomorra iszik belőle, rosszullét és pánikroham tör rá. Nem tudni, hogy ennek tudatában miért fogyasztott a rá méregként ható italból.

"Itt a pánikroham ideje. Ma reggel éhgyomorra ittam egy csésze kávét, ami szorongásos rohamhoz vezetett! Ezt most a fürdőszoba padlójáról írom. Általában így ülök itt, vagy magzati pózban fekszem, amíg már nem tudok sírni vagy hányni. A kávé irritálja a nyelőcsövemet, refluxot vált ki nálam, ami szorongáshoz vezet. Ha hozzám hasonlóan szorongó vagy, a kávé nem a barátod! Valószínűleg azt kérdezed, akkor miért iszom egyáltalán... Nos, azért, mert egy buta liba vagyok. Ennek megírása és a küzdelmeimről való nyílt beszélgetés veletek segít ezt elmulasztani. Ha a kávétól összesz*rod magad, és azt tapasztalod, amit én, kérlek, oszd meg lentebb" – írta közösségi oldalán Ireland.