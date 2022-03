Györgyi évek óta kerekesszékben él szklerózis multiplexe miatt, a sztrók pedig olyannyira rontott az állapotán, hogy napi 24 órás segítségre szorul. A Pa-Dö-Dő énekesnőjét egykori szerelme, barátja, Kulka János is segíti a gyógyulásban, aki maga is átesett 2016-ban a sztrókon. A színészen kívül nagyon jó barátnője, zenésztársa, Falusi Mariann is mindenben segíti őt.

„Nem barátok vagyunk Györgyivel, hanem testvérek. Az első perctől kezdve egy húron pendülünk, igaz, mindketten más temperamentummal, készséggel vagyunk megáldva, a szándékunk azonban mindig egy irányba vitt. Györgyi például sokkal hirtelenebb természet, mint én, úgyhogy sokszor 'sepregetek' egy-egy megnyilvánulása utána, de így imádjuk őt. Ami a szívén, az a száján!" – mondta Falusi Mariann a Bestnek.