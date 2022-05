Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a koronavírus-járvány halálos áldozatainak tényleges száma megközelíti a 15 milliót, a világon pedig 517 925 914 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban. Ráadásul újra el is lehet kapni a vírust, és felröppent az a hír, hogy akár pár nap is elég ehhez, de ezt Rusvai Miklós cáfolja.

"A koronavírust újra el lehet kapni, de nem pár napon belül" - mondta a virológus a Ripostnak.

"Eddig a legrövidebb idejű újrafertőzés 22 nap volt, azonban azt nem ugyanaz a koronavírus variáns okozta, hanem a delta után kapta el valaki az omikront, illetve valamilyen más koronavírus variánsfertőzés betegítette meg újra a pácienst. Ez egy bizonyított spanyol eset volt" - mondta a szakértő, majd megosztott egy másik rekordnak számító esetet is az Egyesült Királyságból.

"Több, orvosok által számon tartott rekord is létezik. Egy beteg bő egy éven át volt folyamatosan fertőzött. Hetente, tíznaponta vettek tőle mintát, és a tesztje mindig koronavírus-pozitivitást mutatott. Nem szabadult meg a vírustól, nem lett immunis ellene, és végül covidban is halt meg. A genetikai vizsgálatok kimutatták, nem arról volt szó, hogy újra és újra fertőződött a páciens, hanem egy éven keresztül végig ugyanaz a vírus munkált benne. Itt viszont nem tudjuk, hogy a betegnek voltak-e más betegségei, mivel ezt nem hozták nyilvánosságra. Nem tudható, hogy AIDS-es volt-e, vagy esetleg más immunhiányt okozó betegségben szenvedett-e a beteg, netán kezelés kapott. Gyakran nem vizsgálják, mi okozza a tüneteket. Megeshet, hogy a beteg a koronavírushoz hasonló tünetek észlel magán, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy az okozza a betegséget. Hiszen az omikron többnyire már csak náthaszerű, felső légúti tüneteket okoz, és ilyet tucatnyi vírus képes produkálni" - árulta el.