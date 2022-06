Ahogy megírtuk, kórházba került Bodrogi Gyula. A színészt azóta kiengedték, otthonában lábadozik. Most elmondta, hogy érzi magát.

"Nem hittem, de igenis lehet tervezetten, szándékosan pihenni! Elég hozzá, hogy az ember koncentrál arra, hogy nyugton legyen. Én például, ha ledőlök, erőltetem, hogy olyan helyzetbe kerüljön a fejem, amelyikben el szoktam aludni és láss csodát, percek kérdése és már horpasztok is! Amit az ember alapvetően fáradtságból csinál, azt én most szándékossá tettem és szép eredményeket érek el. Tényleg igaza volt az orvosomnak, aki azt mondta, hogy a ramaty állapotomból csak a pihenés hozhat ki. Azt tapasztalom, hogy egy szundikálástól erőre kapok. Talán apróságnak tűnik, de ébredés után anélkül tudom feltenni a lábam a puffra, hogy a kezemmel segítenem kéne és ez nagy dolog. Szóval most három dolgot csinálok egész nap. Pihenek, pihenek és ha ezekkel végeztem, pihenek még egy kicsit" - nyilatkozta a Borsnak.

"Az orvosaim nem bocsátkoznak jóslatokba azzal kapcsolatosan, hogy mikor játszhatok újra, de én bizakodó vagyok. Amint képes leszek egy levegőre eljutni á-ból bé-be anélkül, hogy valami nem stimmelne, már megyek is a színpadra. Azon dolgozom, hogy ez mihamarabb megtörténjen és erre valók a gyógyszerek is, amiket Angéla akkurátusan adagol nekem az előírtak szerint" - tette hozzá.