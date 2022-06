A szomorú hírt Marics Peti jelentette be a közösségi oldalán.

"Sajnos, nem a legjobb hírekkel érkezek. Az utóbbi időben tőlunk nem megszokott módon volt több bulilemondásunk is, pedig tudjátok, hogy ez az utolsó megoldás, amit választunk legnehezebb szituációkban is. Nekem már a Sztárban Sztár műsor előtt is 2 hónap pihenőt javasolt az orvos, miután látta, milyen állapotban vannak a hangszálaim a folyamatos igénybevételtől és erőltetéstől, de utána se pihenő következett.. Most jutottam el odáig, hogy újra meg tudtam nézetni, hogy áll és sajnos nem javult a helyzet, sőt mindkét hangszálamon csomó alakult ki, ami azért nem gyerekjáték. Ha romlik a jelenlegi helyzet, akár műteni is kellhet, de egyelőre a legjobb megoldás, amit az orvos ajánlott a szigorú pihentetés. Így muszáj lesz kényszerpihenőre mennünk. Jövő héten még 3 sajtóeseményen találkozhattok velünk, és utána remélhetőleg július 13-tól a színpadokon is. Reméljük, ez a közel 4 hét sokat fog segíteni és minél hamarabb visszatérhetünk hozzátok teljes erőbedobással folytatni" - írta Peti az Instagramon.