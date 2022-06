A Valmar együttes egyik tagja, Marics Peti, akit a Sztárban sztár című műsorból is ismerhetnek az emberek, bejelentette, hogy elmarad az egyik koncertjük betegség miatt. A rajongók azóta aggódnak, remélik, hogy további bulikat nem kell elhalasztania a srácoknak, de Marics Peti nem tudott jó hírekkel szolgálni számukra. Állapotukról Instagram-oldalán számolt be.

"Nagyon sokan irkáltok, hogy 'ugye, nem lesznek lemondva a fellépések?' Hát... elég rotty az állapot. Alapvetően Milán volt az, aki megfázott és köhögött nagyon, szarul volt. Nekem a szám durrant szét, mint láthatjátok, az immunrendszerem nekem is rottyon van. Mostanában már én is elkezdtem köhögni, rám is rám tört ez a megfázás. Viszont ennek ellenére megpróbáljuk lenyomni a bulikat, és reméljük, a pénteki Parkra jól leszünk" - írta Peti.