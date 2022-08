Horváth Dóra évek óta egy máig ismeretlen betegséggel küzd. Ahogy ő írja, olyan érzés, mintha bomba robbanna a fejében és a füleiben. Pokoli fájdalmai miatt az evés és az ivás is nehezére esik, így az elmúlt években élete nagy részét az ágyban fekve töltötte. Most az emberek segítségét kéri, mert felcsillant a remény, hogy talán egy bostoni orvos megszabadíthatja őt a kínoktól.

A gogetfunding.com-on osztotta meg a történetét Horváth Dóra, aki az emberek segítségét kéri. A lány azzal kezdi történetének elmesélését, hogy óriási szüksége van egy csodára, majd így folytatja:

"A történetem 3 évvel ezelőtt kezdődött. Egyik napról a másikra valami nagyon "elromlott" a koponyámban. Minden egyes nyelés során hangos, tépődős, tüzijáték-szerű reccsenést hallok/érzek belül ami borzalmasan éles fájdalommal jár.Eleinte nem foglalkoztam vele túlságosan, úgy voltam vele hogy majd elmúlik....de napról napra rosszabb lett, és olyan szinten hangos már, hogy bárki könnyedén hallja kívülről is 'szabadfüllel'. A fajdalom is kezdett nagyon hamar elviselhetetlen lenni így elkezdtem az "orvosjárást", valamint nagyon erős gyógyszereket szedni hogy valahogy bírjam. Ez volt az a pont, ahol az igazi kálvária elkezdődött. Annak ellenére, hogy az összes orvos hallotta a fejemből/füleimből jövő egyértelműen objektív reccsenést-robbanást, senki nem tudta megállapítani hogy mi is ez egyáltalán, mi okozza stb. Meg sem tudnám számolni,hogy hány orvosnál jártam az ország egész területén...rengeteg fül-orr gégész, neurológus, szájsebész, reumatológus, idegsebész és még sorolhatnám...vizsgálatok százain túl vagyok, MRI-k, CT-k, gyógyszerek, szteroidok, infúziók az elmúlt évek során, de semmi nem segített"

Dóra állapota annyira leromlott mentálisan és fizikálisan, hogy elvesztette a munkáját, a szociális érintkezést, és mindent. A nagy fájdalom, és a fejében történő "robbanások" miatt aludni sem tud, de az evés és az ivás is nehezére esik.

"Olyan érzés ilyenkor, mintha egy bomba robbanna a fejem közepén és a füleimben, sugárzik a fájdalom mindenfelé miközben mintha még késsel is szurkálnák az agyamat a fülemen keresztül. A teljes kimerültség és fájdalmak miatt az elmúlt 3 évem 80%át ágyban kellett töltenem..."

- írja Dóri, aki két évvel ezelőtt végre talált egy fül-orr-gégészt, aki azóta is harcol érte.

A lány, hála az orvosnak, rengeteg műtéten esett át, ám a beavatkozások csak rövid és átmeneti javulásokat hoztak. A betegségére a mai napig nincs pontos diagnózis, így az orvosával együtt külföldön is kutakodni kezdtek.

"Néhány hónappal ezelőtt találtunk Bostonban egy harvardi professzort,belső fül - és agyalapi sebészt, akinek a szakterülete ez a régió, és akit nagyon érdekel az esetem. Végre úgy tűnik, hogy lesz lehetőségem kijutni hozzá egy személyes vizsgálatra, ami minden túlzás nélkül az utolsó reménysugaram a gyógyulásra"

- írja Dóra, akinek ahhoz, hogy álma valóra váljon, segítségre van szüksége, ugyanis ezek a gyógykezelések nagyon drágák. A lánynak első körben 15 millió forintra lenne szüksége, hogy kijusson az orvoshoz, aki remélhetőleg megtalálja a diagnózist és a megoldást.

Dóra hangsúlyozza, hogy már a legapróbb összeg is óriási segítség számára, de már azért is nagyon hálás lenne, ha megosztanák a történetét.

"Akik személyesen ismernek, tudják milyen voltam a betegségem előtt..egy boldog, magabiztos, vidám lány tele élettel, remek munkával és még csodásabb családdal és barátokkal...most csak szó szerint egy vegetatív zombi vagyok, akinek minden egyes perc egy túlélésért folytatott harc... de minden maradék erőmmel küzdök a gyógyulásért.Semmi másra nem vágyok csak hogy nekem is újra csend és fájdalommentesség lehessen a fejemben, mint mindenki másnak...és a reményem Bostonban él, kérlek segítsetek kijutni hozzá...minden hálám és köszönetem nektek előre is!"

Aki segítene Dórinak, ide kattintva teheti meg.