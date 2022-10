VV Anett júniusban vett részt egy ayahuasca-szeánszon , aminek rossz vége lett. A lány a hallucinációi miatt menekülni kezdett az erdőben , és ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Az egykori ValóVilág-szereplő több műtéten túl van, kiengedték a kórházból, most pedig - bár már sokkal jobban van - újabb beavatkozás vár rá. Kiderült, túl keskeny a lábfeje, így a csontjait összetartó csavarokat idő előtt ki kell szedni.

"Általában fél évig, vagy akár kilenc hónapig szokták bent tartani ezeket az eszközöket, nálam azonban a keskeny lábfejem miatt úgy döntöttek az orvosok, hogy hamarabb kiveszik. Egy hónap múlva műtenek megint, remélem, utána még könnyebb lesz majd a mozgás. A csavarok, sajnos, kényelmetlenek, és kézzel is kitapinthatóak. Volt egy dudor a sarkamnál, amiről anyuval azt hittük, hogy csontkinövés, így elkezdtük masszírozni, hátha elmúlik. Persze, nem múlt el, az orvos pedig később azt mondta, ne is strapáljuk magunkat, mert ez a csavar, csak olyan keskeny a lábfejem, hogy kiáll belőle. Ezért is döntöttek a hamarabbi eltávolítása mellett" - nyilatkozta Anett a Blikknek.

" Az izmaimnak és a csontoknak egy év kell, mire teljesen rendbe jönnek, de úgy érzem, egyre jobban vagyok. Bár néha nagyon zavar, hogy le vagyok lassulva, tudom, hogy nem siettethetem a felépülésemet" - tette hozzá.