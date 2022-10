MC Hawer a közösségi oldalán jelentette be a követőinek, hogy kórházba került. Kiderült, hogy veszélyesen magas volt a vérnyomása, ezért szorult ellátásra. Most elmondta, hogyan érzi magát.

"Szerencsére nincs semmi bajom, most is teljesen jó értékeket mért az orvos. Naplót kell vezetnem, és tíz nap múlva vissza kell jönnöm még egy kontrollra. Rengeteg stressz ért mostanában, és a rendszeres mozgást is hanyagolom, valószínűleg ez lehetett a gond. Muszáj lesz újra elkezdnem sportolni" - mondta a Blikknek MC Hawer, akinek korábban az alkohol miatt kellett vérnyomáscsökkentőt szednie, de miután letette a poharat és elkezdett biciklizni, a gyógyszert is elhagyta. Sokáig nem volt ezzel gondja, ám pénteken életveszélyesen magas értéket mért.

"Be akartam indítani az új okosórámat, és azon mértem 200 feletti értéket. Nagyon megijedtem, azonnal rohantam a patikába, ahol hasonlóan magas volt a vérnyomásom, így onnan egyből a sürgősségire küldtek. Ott csináltak EKG-t, labort és minden eredményem jó volt. Valószínűleg tényleg a sok feszültség lehetett az oka, amiken mostanában keresztülmentem" - mondta.