Az, hogy kinek mennyi alvásra van szüksége, egyénfüggő, az azonban mindenkire igaz, hogy ha a szükségesnél kevesebbet alszik, az komoly egészségi következményekkel jár. Az persze bárkivel előfordulhat, hogy egy-egy éjszaka vagy egy rövidebb időszakon keresztül nem tud aludni, de ha a probléma huzamosabb ideig fennáll, nem maradhatunk tétlenek. Éjjel, alvás közben zajlanak testünk újjáépítő folyamatai, amelyek elengedhetetlenek az egészséghez. Alvászavar esetén először érdemes életmódváltásban gondolkozni, de hasznosak lehetnek a gyógynövény alapú alvássegítő készítmények is.

Ólmos fáradtság, memóriaproblémák

Azt talán mindenki megtapasztalta, hogy ha nem alszik eleget, másnap a szokásosnál is fáradékonyabb. Általában ez a probléma egy következő, átaludt éjszaka után megszűnik, ha azonban több napig keveset alszunk, már memóriagondok és figyelemzavar is felléphet. A hosszú távú kialvatlanság következménye lehet még a szűnni nem akaró feszültség is, amely ahhoz vezet, hogy este ismét nem tudunk elaludni, így ördögi körbe kerülünk.

Stressz

Aki hosszabb ideig nem alussza ki magát, fogékonyabb lesz a stresszre és a szorongásra is. A kevés alvás miatt ugyanis több stresszhormon termelődik a szervezetben, ami például a szív- és érrendszert is károsíthatja, és akár visszafordíthatatlan egészségromlást idézhet elő. A szorongás nagymértékben rontja az életminőséget, a kedélyállapotunkat és a teljesítőképességünket. A stressz a társas kapcsolatainkat ugyancsak negatívan befolyásolja, az állandó ingerlékenységre pedig a párkapcsolatunk is rámehet.

Hízás

A kevés vagy rossz alvás következtében az étvágyat szabályozó hormonok egyensúlya felborul. A leptin a jóllakottságérzetért felelős: ha a szintje csökken, éhesek leszünk, esetleg falásrohamok is ránk törhetnek. Ezzel egyidejűleg emelkedik a zsírsejtekben termelődő ghrelin nevű hormon mennyisége, ami azt közvetíti az agynak, hogy a szervezetnek több zsírból származó kalóriára van szüksége. Ez megint csak fokozza az éhségérzetet, ami nassoláshoz vezethet.

Alacsony libidó

Lehet, hogy nem tudtad, hogy alvás közben olyan hormonális folyamatok mennek végbe, amelyek a libidóra is hatással vannak. Ha nem alszunk eleget, a szervezetünkben a tesztoszteron szintje is lecsökken, ami egyértelműen a libidó csökkenésével jár.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.

Hirdetés

A Sedacur Forte vény nélkül kapható gyógyszer.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!