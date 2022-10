Bősze Szilvia, az ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának munkatársa felidézte, hogy már évek óta együtt dolgoznak az ELTE Biológiai Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársaival. A közös munka során baktériumok ellen keresnek olyan hatékony szereket, amelyek képesek a kórokozók visszaszorítására. Amikor feltűnt a SARS-CoV-2, úgy gondolták, hogy az együttműködést folytatva találhatnak olyan vegyületet, amely hatékony lehet a korokozó ellen is.

Az ELTE kutatóinak feladata a természetes növényi vagy gombaeredetű vegyületek izolálása, ezen frakciók tisztítása, a tiszta kémiai entitások előállítása, valamint ezek kémiai és szerkezeti jellemzése volt. Miután ezeket megtalálták in vitro szelektivitási vizsgálatokat végeztek a Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársai. Azt vizsgálták, hogy van-e toxikus hatásuk a vegyületeknek az egészséges emberi sejtekre. A talált vegyületek antivirális aktivitását pedig az NNK magas biológiai biztonságú laboratóriumában tesztelték.



Boldizsár Imre, az ELTE TTK Biológiai Intézet munkatársa elmondta, a kutatás során fontos szempont volt, hogy olyan hatóanyagot találjanak, amely nem toxikus a gazdasejtre. Több tucat anyag vizsgálata után bukkantak rá egy olyan vegyületre, amely megfelelt a kitételeknek.



A kutatók tájékoztatása szerint a következő lépés, hogy állatokon teszteljék a hatásos vegyületet. A vizsgálatokat a tervek szerint hörcsögökön végzik majd el, mert ezek a rágcsálók sokkal érzékenyebb a koronavírusra, mint az egerek. Ezután következhetnek a fázisvizsgálatok az akkreditált klinikai független szervezeteknél, és hat-tíz év múlva lehet gyógyszer a találmányból. Kiemelték, hogy nagy előnye a felfedezett vegyületnek, hogy a jelenlegi vizsgálatok szerint nem befolyásolja a hatékonyságát a mutációk megjelenése. Nemcsak egy variánsra, hanem többféle variánsra is hatékony, vagyis variánsfüggetlen.



"Ezek a gombák a természetben még soha nem találkoztak ezzel a vírussal, ezért előfordulhat egy olyan szerencsés helyzet, hogy egyáltalán nem alakul ki rezisztencia" - magyarázta Kovács M. Gábor, az ELTE TTK Biológiai Intézet munkatársa.



Jelenleg a felfedezés szabadalmi eljárása folyik, amelynek február elején lesz eredménye. A kutatók úgy vélik, jó esélyük van a nemzetközi szabadalomra.

"Ennek az anyagnak van egy egyértelműen bizonyított, nagyon erős antivirális hatása a SARS-CoV-2 ellen, és ez nagyon erős eredmény" - hangsúlyozta Kovács M. Gábor, megjegyezve, hogy nagyon sok hatóanyagot próbáltak már ki a koronavírus ellen, de nagyon kevés hatott.



A kutatók elmondták, hogy szeretnék tovább folytatni a közös munkát. Jelenleg azt vizsgálják, hogy további vírusokra hogyan hat ez a vegyület.