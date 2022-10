Azt írták, a mérések szerint a parlagfű pollenkoncentrációja jelenleg országosan alacsony, a parlagfű virágporára érzékenyek már nem tapasztalnak tüneteket.



A lehűlés és a hétvégi eső után azonban enyhébb időjárás következhet, ezáltal a korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek visszakerülhetnek a levegőbe. A parlagfű pollenkoncentrációja így helyenként ismét elérheti a közepes szintet, enyhe allergiás tüneteket okozva - figyelmeztettek.

Kifejtették, az idei szezon felfutásának kezdetén a pollenterhelés egy jelentős visszaesés után a sokéves átlagnak megfelelően alakult, majd az elnyúlt tetőzés után viszonylag lassan csengett le.

Az idei szezon átlagos pollenterhelést jelentett, ami sok tekintetben a rendkívüli időjárásnak - az aszályos nyárnak, az augusztus második felében esett sok csapadéknak és a szeptember második felében tapasztalható lehűlésnek köszönhető - fűzték hozzá. Jelezték azt is, hogy a szezon az előző évhez képest kissé korábban indult, és a csúcsidőszak 29 napig tartott, néhány nappal rövidebb volt, mint 2021-ben. A parlagfűpollen országos napi átlagkoncentrációja először augusztus 18-án, a legutóbb pedig szeptember 15-én haladta meg a tüneteket okozó, nagyon magas szintet. A szeptember végi lehűlés hatására az országos átlag az előző évnél csaknem egy héttel hamarabb csökkent a tüneteket okozó szint alá.





Az NNK tájékoztatása szerint a csúcsidőszakban az extrém magas koncentrációjú napok száma is valamivel alacsonyabb volt, mint 2021-ben. Az abszolút legmagasabb napi koncentrációt Békéscsabán regisztrálták, értéke a tavalyi, Nyíregyházán mért szintnél kissé magasabb volt - tették hozzá.

Figyelmeztettek, hogy a tél sem mindig tünetmentes időszak az allergiások számára, mert az allergén gombák koncentrációja emelkedhet. A fűtési szezonban a beltérben a penészgomba és a poratka okozhat allergiás megbetegedéseket.



Ha az előző évhez hasonlóan most is enyhe lesz a december és a január, akkor számítani lehet arra, hogy a mogyoró virágzása már januárban elindulhat - áll az NNK közleményében.