Hozd vissza őt: a Philippou testvérek hátborzongató új horrorjától te is frászt kapsz

A Hozd vissza őt (Bring her back) horrorfilm 2025 egyik legmegrázóbb filmélményét kínálja a kritikusok szerint. A film rendezői – Danny és Michael Philippou – akik 2022-ben már letették névjegyüket a Beszélj hozzámmal (Talk to Me), most újra bebizonyították, hogy tudnak még hideg verejtéket csalni a néző homlokára.

A Hozd vissza őt – Az egyik legsikeresebb horrornak tartják.

Forrás: IMDb

A Hozd vissza őt megérkezett a mozikba

A Philippou testvérek a YouTube-on kezdtek, ám mára komoly horroristákká váltak. A Hozd vissza őt nyomasztó atmoszférájával, hosszasan építkező feszültségével és hatásos effektjeivel újabb bizonyítékát nyújtja, hogy nem egyszeri siker volt a Beszélj hozzám, hanem egy tudatos építkezés első téglája.

Nézzük a történetet!

Andy (Billy Barratt) és vak testvére, Piper (Sora Wong), az apjuk halála után egy magányos nevelőnő, Laura (Sally Hawkins) gondozása alá kerülnek. Laura nyilvánvalóan mély gyásszal küzd lányának elvesztése miatt, és az otthonában élőhalottnak tűnő Cathy helyett most új reményeket keres. Sajnos nem egészen ártatlan módokon - ismerteti a sztorit a Cinemablend. A film egy sötét rituálé felé tart: Laura célja, hogy visszahozza a halott lányát, és ebben Andy és Piper csak eszközök lehetnek. Az otthonukban élő és groteszk viselkedésű, néma Oliver karaktere komoly traumaforrásként működik, ahogy előkerülnek a horrorisztikus videók, szimbólumok és egy bonyolult testcserés sötétség is.

Mitől más ez a horror?

Ez nem jump-scare pörgés, hanem lassú, pszichológiai feszültség. A testvéri kapcsolat, gyász és bántalmazás rétegei mögött ott lapul a hitvány, de hiteles gonoszság – Laura karakterében Sally Hawkins lenyűgözően formál meg egy érzelmileg torz, de emberi tragédiába csúszó figurát. A kritikusok általában dicsérik a film atmoszféráját, a karakterekkel való azonosulást, Hawkins nagyszerű alakítását, és a testvéri kapcsolat ösztönös védelmét. Egyesek szerint a sztori kissé kusza és kevésbé feszes, mint a Talk to Me, de összességében egy érzelmileg ütős, brutális horrorélmény marad meg hosszú ideig a nézőben - írja a The Times magazin.