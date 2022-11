Bár a felvétel készítője a profilján fellelhető infók alapján nem orvosként van jelen a videómegosztón, ezért tanácsa nem tekinthető egészségügyi szakvéleménynek, a videóban látható érdekességeken sokan felhördültek. A fiatal nő egy Google-keresés során tudta meg, hogy a szakértők többsége szerint 6-12 havonta kell lecserélnünk fehérneműinket, ám a LADbible-nek nyilatkozó orvosok elmondása alapján nem ennyire egyszerű a képlet.

Dr. Chavone Momon-Nelson szülész-nőgyógyász szerint amennyiben meleg vízben, rendszeresen mossuk alsóneműinket és ügyelünk arra, hogy eltávolítsuk róluk a kórokozókat, bármeddig viselhetjük őket.

Dr. Shirin Lakhani intimspecialista azonban arra figyelmeztette az olvasókat, hogy a gyakran használt alsóneműkben még rendszeres mosás mellett is megragadhatnak szövetmaradványok, egyúttal veszélyes mikroorganizmusok is, mint az E. coli. (Bár ez nyilván attól is függ, milyen mosószerrel és milyen hőfokon kezeljük a textíliákat.) Szerinte legfeljebb egy évig érdemes megőrizni ezeket a ruhaneműket.

A weboldal szerkesztői egyébként felhívták a figyelmet arra, hogy a váltás esedékességét azért is nehéz meghatározni, mert aki viszonylag sok fehérneműt birtokol, az az egyes darabokat ritkábban hordja, mint az, akinek van 10-15 jól bevált kedvence.