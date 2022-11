A Séfek Séfe egykori versenyzője, Mógor Attila - aki könyvet is írt szenvedélybetegségéről - korábban alkoholfüggősége miatt 300 napot töltött rehabilitációs intézményben. Idén januárban távozhatott a kórházból, de több hónapos absztinencia után visszaesett: most újra segítséget kért.

„Amikor elindultam a Séfek Séfe című tévés főzőműsorban, abbahagytam a piálást, hogy ne nézzek úgy ki, mint egy alkoholista. Azzal a céllal indultam, hogy bizonyítsak magamnak és másoknak is, és hogy új életet kezdjek. Benne voltam a legjobb háromban. Fantasztikus volt! A fődíj tízmillió forint volt. Nagyon meg akartam nyerni, bár éreztem, nem én vagyok hármunk közül a legjobb. De talán én akartam a legjobban. Nem én nyertem. Most már tudom, hogy a sok-sok piálás is közrejátszott ebben. Az izgalomban, a koncentrációs képességem hiányosságában" - írta a könyvében Attila, aki utólag nem bánja, higy nem nyert.

"Eltapsoltam volna a pénzt, és nem változtattam volna az életemen. Utazzunk, még marad pénzt, na menjünk kaszinóba, majd marad még pénz, vegyünk ezt-azt, marad még... És közben a mértéktelen piálás, a végén pedig a pénztelenség, az elmagányosodás, a remegés, az elvonási tünetek, a gyomorideg, a halálfélelem, a bűntudat, hogy lehettem ekkora barom, önző állat. Változtatni, szerepelni, bizonyítani indultam, és egy lesüllyedt mocsok lett volna belőlem, ha megnyerem. Most már tudom. Az én új életem, a fődíjam az volt, hogy azelőtt bejöttem a rehabra, időben. Még időben" – idézi a Best.

A szakácsként dolgozó férfi részetesen ír az alkohollal folytatott küzdelméről is. "...egyre több stressznek voltam kitéve, amin csak a pia segített... Amikor éjszakánként remegések, szívverések, orrvérzések és halálfélelmek jöttek rám, éjszakánként babapózban zokogtam az ágyamban, hogy mikor lesz már reggel, és csak még egyszer láthassam a gyermekeimet. Figyelmeztetés volt az is, hogy hat üveg bor után sem éreztem bódultságot, és akkor már muszáj volt valami erősebbet innom. A mennyasszonyom többször figyelmeztetett, hogy ez így nem lesz jó. Elnézte a többszöri hazudozásaimat, mégis kitartott mellettem, végül belefáradt. Azt mondta, hiába vagyok jó ember, ha az ivást nem tudom befejezni. Persze, mindig megfogadtam, hogy leállok az ivással, de az elvonási tünetek miatt munka közben összeestem, elájultam. A mentőben ébredtem fel. Egy nap zárt osztály, 10 nap pszichiátria" – írta Attila, aki 2021. február 18-án vonult be először a rehabra, majd pedig most, épp a könyve megjelenése napján.