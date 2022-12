Candida Rebello, a louisianai Pennington Kutatóközpont professzora rávilágított, hogy ha egy körettel tálalt húsételben a hús egy részét burgonyára és borsóra, babra, vagy más hüvelyesre cseréljük, hamarabb érjük el a kívánt teltségérzetet. Így hosszabb ideig tart a jóllakottság állapota: következésképp kisebb valószínűséggel kívánunk nassolni az étkezések között.

A szakember azt is hozzátette, hogy ezzel a módszerrel a fogások kalóriatartalma is csökkenthető, ami szintén pluszpont a fogyni vágyók számára.