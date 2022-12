"Napokon át nem használhatom, nem mehet bele kosz. Két nappal ezelőtt megcsípett egy méh, majd utána megcsípett egy darázs is ugyanazon az ujjamon, és a két állatnak a mérge valahogy nem kompatibilis... Tegnap este már dagadt volt, de ma reggelre úgy ébredtem, hogy az egész kezem fel van dagadva" – idézi Tamást a Blikk.

"Ez lelkileg megvisel, mert a csapatunk elkezdett összeérni, nyerő szériában vagyunk, és hátráltatni sem szeretném őket, de majd valahogy megoldjuk..." - tette hozá, majd arról is beszélt, Csuti is biztosította őt arról, hogy bármi is legyen, mindenben támogatják.