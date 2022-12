Ahogy megírtuk, egy méh és egy darázs is megcsípte Visváder Tomit a farmon. A játékost a sürgősségire vitték, majd a tanyán is megvizsgálta az orvos, aki rossz híreket közölt vele.

"Pont interjút adtam, amikor megcsípett a rovar. Elkezdett a kezem bedagadni. Korábban már volt a családban, aki allergiás volt a méhcsípésre, így fennállt a veszély, hogy nálam is ez történik. Elkezdtem vizesruházni a duzzanatot, próbáltam kezelni, hogy ne essek ki a feladatokból. Olyan jó volt a csapatban a hangulat, hogy sajnáltam volna, ha nem tudok segíteni. A borogatás azonban egy darázsnak is felkeltette az érdeklődését és megcsípett ugyanazon a helyen, ahol korábban a méh is. Úgy voltam vele, hogy túlélem, és megyek tovább, de sajnos a duzzanat a könyökömig hatolt. Természetesen a stáb orvosa is megnézte, aki egyből tovább küldött a sürgősségire. Ott az orvos leszívta a duzzanatot, de mondta, hogy nem használhatom a kezemet, és felfelé is kellett tartanom, hogy a vér ne menjen bele" – idézi Visváder Tomit a Bors.

Tomi egyelőre ragaszkodott hozzá, hogy folytassa a játékot, de az, hogy egészségi állapota ezt lehetővé teszi-e a pénteki adásból derül ki. Az alábbi videóban megnézheted, mit mondott az orvos Tamásnak és hogy vélekednek a társai.