A nyári kánikulában szinte kivétel nélül mindannyian izzadunk. Olyankor nem furcsa, ha folyik rólunk a víz, elfogadjuk, hogy ez az időjárás velejárója. Sokaknak azonban hűvös időben, akár télen is megkeseríti az életét a fokozott izzadás. Az tény, hogy vannak izzadósabb típusok, de gyakran a túlzott verejtékezésnek egészségügyi okai vannak, amelyekre, ha fény derül és a betegséget kezelik, az izzadás is rendeződik. Ha semmi különösebb probléma nem áll a háttérben, mégis álló nap szakad rólunk a víz, néhány életmódbeli változtatással is lehet enyhíteni a gondot.