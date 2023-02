A rocklegendát Parkinson-kórral diagnosztizálták, erre a betegségre pedig a mai napig nem ismeri a gyógymódot az orvostudomány. Osbourne azonban nemcsak ezzel küzd, hanem egy korábban szerzett idegsérülését is "aktiválta" nemrég egy másik balesetben.

A rajongók egy emberként aggódnak a 74 éves rocklegendáért, akinek egészségi állapotával kapcsolatban számtalan hírt lehetett olvasni az elmúlt hónapokban. Tavaly év végén ráadásul néhány fotó is megjelent Ozzyról, melyeken látható, hogy mennyire megviselik a betegségei. A zenész azonban minden baja ellenére turnéra indult volna idén, ám most az összes koncertet törölték.

A szomorú hírt Ozzy Osbourne saját Facebook-oldalán jelentette be.

"Valószínűleg ez az egyik legnehezebb dolog, amit valaha meg kellett osztanom a hűséges rajongóimmal. Mint azt mindannyian tudjátok, négy évvel ezelőtt, ebben a hónapban volt egy nagy balesetem, ahol megsérült a gerincem. (...) Három műtét, őssejtkezelések, végtelen fizikoterápiás foglalkozások, és legutóbb az úttörő Cybernics (HAL) kezelés után azonban fizikailag még mindig gyenge a testem" – idézte a hvg.hu Ozzy posztját.

Osbourne májusban Budapesten is fellépett volna, ám ez a koncert is elmarad. A lap megkereste a magyar szervezőcéget, a LiveNationt, akiktől azt a választ kapták, hogy még ők maguk is várják a zenész stábjának hivatalos megerősítését arról, hogy elmarad a turné.