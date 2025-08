Samantha Fox még mindig lehengerlő: az ágyból, félmeztelen posztolt merész fotót az 59 éves énekesnő

Az énekesnő jövőre betölti a 60-at, ám a fotóját látva ez szinte hihetetlen: kisugárzása és magabiztossága mit sem változott az évtizedek során. Samantha Fox Instagram-posztja hatalmas sikert aratott, a kommentek között sokan gyermekkori bálványukként emlegetik az énekesnőt, mások pedig azt írják, a mai napig ő a világ legszebb nője.

Samantha Foxx félmeztelen

Forrás: Instagram / Samantha Foxx

A félmeztelen Samantha Fox sokak szobájában ott volt

„Tizenegy éves korom óta rajongok érte – és még most is gyönyörű” – fogalmazott az egyik hozzászóló, más azt is bevallotta, hogy Samantha Fox posztere évekig a falán lógott: „Régen a posztered lógott a szobám falán. Most is fantasztikusan nézel ki!”

Samantha Fox pályája a '80-as években indult, eleinte modellként dolgozott, gyakran fehérneműs vagy félmeztelen fotókon láthattuk. Akkoriban ez nagy szenzáció volt, férfiak milliói imádták a bevállalós, szőke lányt. Samatha Fox pedig mit sem változott: ma is ugyanazzal a szenvedéllyel és karizmával van jelen a közösségi médiában, mint a 80-as években a színpadon és a címlapokon.