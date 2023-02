A vas szervezetünk működésének számos területén játszik létfontosságú szerepet, ezért rendkívül fontos, hogy felismerjük a hiányát, és tegyünk is ellene.

A vasnak a szervezetünk működésében kiemelt szerepe van. A vörösvértestekben található hemoglobin nevű fehérje központi elemeként segít abban, hogy az oxigén a sejtekbe jusson, emellett több enzim alkotóeleme is. A szervezet energiatermelő folyamataihoz szintén nélkülözhetetlen. Izmainknak is szüksége van a vasra a mioglobin nevű fehérje termelődéséhez, mert az biztosítja a terhelés során az izmok oxigénellátását.

Minden egyes nap, minden ember szervezete veszít vasat, akkor is, ha egészségesek vagyunk. Hámsejteket veszítünk, vizeletet, székletet ürítünk, körmöt vágunk, és akkor is távozik vas, ha izzadunk, vagy hullik a hajunk. Ezekkel az egyszerű dolgokkal átlagosan napi 1-2 mg vasat veszít a szervezet, egy menstruáló nőnél ez az érték 3 mg. A napi elvesztett vasmennyiség pótlásáról nekünk kell gondoskodnunk. Természetes úton a táplálékkal viszünk be vasat, ám ha ennek a mennyisége nem elegendő, vagy nem tud kellően hasznosulni, úgy a szervezet vasraktárai egy idő után kiürülnek.

A vashiánynak nincsenek olyan egyértelmű tünetei, mint más betegségeknek, mégis jól felismerhető. A hiány mértékétől függően különböző tüneteket észlelhetünk magunkon, biztos diagnózist azonban csak a vérvétel és a laboratóriumi kivizsgálás eredményei alapján lehet felállítani. Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha sokszor fáradtak és kimerültek, sápadtak vagyunk, gyakran fáj a fejünk, könnyen kifulladunk. Alacsony vasszintre utalhat a barázdált, töredezett köröm, a hajhullás, a száraz bőr vagy a szájban visszatérően kialakuló afta.

Mivel a vasat az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással tudjuk biztosítani a szervezetünk számára, az a legfontosabb dolog, hogy odafigyelünk az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásra. A legtöbb vasat az állati eredetű élelmiszerek tartalmazzák. Kiemelkedik közülük a bárányhús és a sertésmáj, de a marha- és borjúhús, a libamáj, valamint a belsőségek is mind tökéletes választásnak számítanak. A tengeri élőlények szintén tartalmaznak vasat, a legtöbb például a kagylóban található. Kis mennyiségben mindenben ott a vas, így a tejtermékekben, a tojásban, olajos magvakban és a gyümölcsökben is. A zöldségek közül a hüvelyeseket (bab, lencse), valamint a spenótot és a sóskát érdemes megemlíteni. A különböző élelmiszerekben azonban a vas nem azonos formában található, így a felszívódásuk és a szervezetben való hasznosulásuk is különböző. Fontos tudni, hogy a táplálékkal bevitt nyomelem mennyiségének csak a töredéke képes bejutni a véráramba, ráadásul bizonyos anyagok tovább akadályozzák a felszívódását. Hiába ismert és kedvelt vasforrás például a spenót, a benne található oxálsav megnehezíti a nyomelem felszívódását.

Ha a táplálkozással nem tudjuk biztosítani a szervezet számára szükséges vasat, akkor támogathatjuk jól hasznosuló vaspótló készítményekkel. Érdemes körültekintően választani, ugyanis általában jellemző a vas aluldozírozása, de előfordulhat a vas túladagolása is. A vastúladagolás tünete lehet émelygés, hányás, hasi fájdalom, súlyos esetben azonban roncsolhatja a beleket, és májzsugorodást is okozhat. A megfelelő elemivas-tartalmú és jól hasznosuló vaskészítményeket nem a drogériákban, szupermarketekben, hanem a patikákban tudjuk beszerezni. Itt szakember tanácsát is kikérhetjük.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.