Sam Neill, a Jurassic Park sztárja nemrég jelentette be, hogy rákkal küzd. Most új információkat osztott meg az állapotáról.

"A helyzet az, hogy beteg vagyok. Valószínűleg haldoklom" - így jelentette be Sam Neill, hogy hármas stádiumú vérrákkal küzd. A Jurassic Park sztárja azt is elmondta, hogy ugyan nem fél a haláltól, de nagyon szeretne még élni. A 75 éves színész könyvében vallott küzdelmeiről, amelyet éppen azért kezdett el írni, hogy a tevékenység átsegítse a kemoterápián. A sztár most új információkkal jelentkezett ITV reggeli műsorában. "Teljesen jól vagyok" - árulta el a színész. Hozzátette, egy éve még nagyon félt, de körülbelül 8 hónapja tünetmentes. "Jó egészségi állapotban vagyok, jövő héten megyek vissza dolgozni" - mondta.