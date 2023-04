A nem megfelelően kezelt pollenallergia a páciensek életminőségét jelentősen rontja, hosszabb távon pedig szövődmények megjelenéséhez is vezethet, akár asztmás betegség is kialakulhat. A pollenallergiás betegek gyakran nem is foglalkoznak az enyhébb tünetekkel, mert azt hiszik, majd elmúlik magától, pár nap múlva úgyis jobb lesz. Van egy rossz hírünk: ez nem igaz. Tévhitek és cáfolatok következnek.

1. Az allergiát ki lehet nőni

A kisgyermekkorban jelentkező allergiát a gyerekek körülbelül 80 százaléka növi ki. Minél később kezdődnek az allergiás tünetek, annál kisebb az esély a gyógyulásra.

2. Az allergia csak gyermekkorban alakul ki

Ez így nem igaz. Bár döntően gyermekkorban jelentkeznek a tünetek, az allergia bármilyen életkorban kialakulhat. Az is gyakran megesik, hogy valaki évekig tünetmentes, aztán teljesen váratlanul újra jelentkeznek a szénanáthás tünetek.

3. Az allergia magától is elmúlik

Ha a szénanátha tünetei csak enyhén jelentkeznek, sokan úgy gondolják, majd elmúlik magától. Kevesen tudják, hogy a kezeletlen allergia rontja az alvásminőséget, legyengíti az immunrendszert, és további szövődmények – például asztma – is kialakulhatnak.

4. Azért alakul ki az allergia, mert egészségtelen életmódot folytatunk

Tévedés, hogy az allergia kialakulásának oka az egészségtelen életmód lenne. A betegség genetikailag meghatározott, azoknál nagyobb valószínűséggel alakul ki, ahol a szülők is érintettek, valamint a tünetek jelentkezéséhez tőlünk teljesen független tényezők is hozzásegíthetnek, köztük a légszennyezettség.

5. Vidéken jobban szenvednek az allergiások

Éppen ellenkezőleg! A pollenallergiások tünetei rosszabbodhatnak egy nagyvárosban, ahol a légszennyezettség rontja tovább a helyzetüket. A pollenek akár 100 km-re is eljuthatnak a szélnek köszönhetően, így az allergia szempontjából majdnem mindegy, hogy városban vagy vidéken élünk.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.