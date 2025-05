Botrány a filmfesztiválon: a Harcosok klubja két sztárja, Brad Pitt és Edward Norton durván betépett

1999-ben mutatták be a Harcosok klubja című mozit, amit David Fincher rendezett. A film főszereplői: Brad Pitt, Edvard Norton és Helena Bonham-Carter. Bár a mozikban eleinte nem ütött nagyot, mára kultikussá vált az erőszaktól sem mentes, Chuck Palahniuk regénye alapján készült ikonikus alkotás, amelynek premierjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon tartották, és a két férfi főszereplőnek sikerült kis híján botrányba fullasztani az eseményt.

Brad Pitt és Edward Norton okozott botrányt a Harcosok klubja premierjén

Forrás: Getty Images North America

Brad Pitt és Edvard Norton a premier előtt betépett

A Harcosok klubját a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, egy éjféli vetítésen mutatták be először. Brad Pitt és Edward Norton, a két főszereplő úgy gondolta, jó ötlet befüvezni a nagy alkalomból, ezért alaposan betépve érkeztek a moziba.

Brad Pitt egy podcastban beszélt a történetről. A sztár így emlékezett vissza a premierre:

„Elkezdődött a vetítés, jött az első poén, és síri csend. Jött a következő, de a közönség továbbra is unottan ül. Gondolkodtam, hogy talán a feliratos vetítés miatt nem jön át nekik annyira a mondanivaló. Mi persze egyre viccesebbnek találtunk mindent Edwarddal, időnként hangosan felnevettünk. Mi voltunk azok a pöcsök, akik a háttérben a saját poénjaikon röhögtek” — mesélte Brad Pitt, hozzátéve, hogy ahogy haladt a film, ők egyre jobban és hangosabban nevettek, ami lassan már mindenkit irritált. A fesztiválszervező el is hagyta a termet, de ezen még jobban nevettek. Rajtuk kívül azonban senki nem találta viccesnek sem a viselkedésüket, sem a történetet, a film nem is aratott osztatlan sikert a mozikban. Később, a DVD-kiadás után érkezett meg sa jól megérdemelt siker.