Modern világunkban már-már népbetegséggé vált a nem kielégítő vagy a kevés alvás, más szóval az alváshiány. Gyakori panasz, hogy hiába fekszik le az érintett, nem tud elaludni, csak forgolódik, és minél inkább akarja, annál kevésbé sikerül álomba merülnie. Más ugyan el tud aludni, de egy éjszaka többször is felébred, sokan pedig ezt követően csak nagy sokára tudnak visszaaludni. Az alváshiánynak számos oka lehet: a rengeteg stressz, az otthoni problémák, munkahelyi gondok, de szerepet játszhat benne az esti tévézés, az okostelefonok elalvás előtti nyomkodása is. Az alváshiány eleinte csak bosszantó, később azonban komoly egészségkárosodást okozhat. Nézzük, hogyan!

Az alváshiány komolyan megterheli a szervezetünket, kutatások szerint, ha valaki 10 napon át rosszul alszik, annak legalább egy hétre van szüksége, hogy visszaálljon a normális alvásritmusa, tehát a hétköznapi alvásdeficitet a hétvégén nem fogjuk tudni behozni. Aki pedig nem alszik jól, annál komolyabb egészségi problémák is kialakulhatnak, amit biztosan nem fog orvosolni a reggeli és napközbeni kávé.

Ólmos fáradtság, memóriaproblémák, a koncentrálóképesség romlása

Azt talán mindenki megtapasztalta, hogy ha nem alszik eleget, másnap a szokásosnál is fáradékonyabb. Általában ez a probléma egy következő, átaludt éjszaka után megszűnik, ha azonban több napig keveset alszunk, már memóriagondok és figyelemzavar is felléphet. A hosszú távú kialvatlanság következménye lehet még a szűnni nem akaró feszültség is, amely ahhoz vezet, hogy este ismét nem tudunk elaludni, így ördögi körbe kerülünk.

A bőr korai öregedése

A tartós alvásmegvonás miatt a fáradt szervezet a bőr regenerálódását sem tudja elég hatékonyan megoldani, így hamarabb megjelenhetnek az apróbb ráncok, pigmentfoltok a keveset alvóknál, de a probléma a bőr rugalmasságának csökkenését is okozhatja. Bár a mai bőrápolási termékek egy darabig kompenzálják ezeket a hibákat, hosszú távon nincs olyan csodaszer, ami megakadályozná, hogy a bőrünkön is látszódjon az alváshiány.

Szív- és érrendszeri betegségek

A kevés alvás magas vérnyomást okozhat, és növeli a stroke kockázatát, valamint komoly szívproblémákhoz vezethet. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a hat óránál tartósan kevesebbet alvók, az éjszaka gyakran felébredők között nagyobb eséllyel, közel 50 százalékkal gyakrabban alakul ki valamilyen halálos kimenetelű szívbetegség, szívinfarktus.

Csontritkulás

Azt tudjuk, hogy az alváshiány mennyi problémát okoz, de azt nem is gondolnánk, hogy a kevés alvástól a csontsűrűségünk is csökkenhet. A tartós alváshiány miatt a csontok regenerálódása ugyancsak nehezített, és ez akár csontritkuláshoz is vezethet.

Gyengülő immunrendszer

Aki nem szán elég időt az alvásra, annak gyengül az immunrendszere, ami megnehezíti a betegségek leküzdését. Ha nem alszol eleget, gyakrabban dönthetnek le a lábadról vírusos betegségek, és krónikus fájdalmak is egyre többször gyötörhetnek, ráadásul a kialvatlan szervezet fájdalomtűrése is csökken.

Alacsony libidó

Lehet, hogy nem tudtad, hogy alvás közben olyan hormonális folyamatok mennek végbe, amelyek a libidóra is hatással vannak. Ha nem alszunk eleget, a szervezetünkben a tesztoszteron szintje is lecsökken, ami egyértelműen a libidó csökkenésével jár.

Hízás

A kevés vagy rossz alvás következtében az étvágyat szabályozó hormonok egyensúlya felborul. A leptin a jóllakottságérzetért felelős: ha a szintje csökken, éhesek leszünk, esetleg falásrohamok is ránk törhetnek. Ezzel egyidejűleg emelkedik a zsírsejtekben termelődő ghrelin nevű hormon mennyisége, ami azt közvetíti az agynak, hogy a szervezetnek több zsírból származó kalóriára van szüksége. Ez megint csak fokozza az éhségérzetet, ami nassoláshoz, az pedig hízáshoz vezethet.

Mentális problémák

Ha nem jutunk elég alváshoz, komoly stresszkezelési problémáink is kialakulhatnak. Ezenkívül a kialvatlanságtól szorongóvá, depresszióssá válhatunk, és pánikrohamok szintén előfordulhatnak a pihenésre képtelen embereknél. A kevés alvás miatt ugyanis több stresszhormon termelődik a szervezetben, ami akár visszafordíthatatlan egészségromlást idézhet elő. A szorongás nagymértékben rontja az életminőséget, a kedélyállapotunkat és a teljesítőképességünket. A stressz a társas kapcsolatainkat ugyancsak negatívan befolyásolja, az állandó ingerlékenységre pedig akár a párkapcsolatunk is rámehet.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.