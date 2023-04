Napjainkban alig akad olyan ember, akit ne érne szinte folyamatosan stressz. Stresszt okozhat a megnövekedett munkahelyi elvárás, a párkapcsolatunk vagy éppen annak a hiánya, de szorongáshoz vezethetnek az egzisztenciális, anyagi problémák is. Ha ezeket nem kezeljük pszichoterápiával vagy különböző technikákkal, mint például a meditáció vagy a sport, komoly fizikai tüneteket válthatnak ki. Az egyik leggyakoribb, hogy az emésztőszerveink működésében támad zavar, ami később elváltozásokhoz is vezethet.

A stressz és az étvágytalanság

Sokan, ha idegesek vagy tartós nyomás alatt élnek, étvágytalanok, szinte egy falat nem megy le a torkukon. Nem nehéz megjósolni, hogy a folyamatosan üres gyomor előbb-utóbb fájdalomhoz, esetleg savtúltermeléshez vezet. Szélsőséges esetben, hosszú távon gyomorfekély is kialakulhat, ami komoly fájdalmakat okoz és orvosi kezelést tesz szükségessé.

Nem városi legenda a stresszevés sem

Ahogy sokan nem tudnak enni stressz hatására, úgy mások minden feszültségüket az evésben vezetik le. Ők azok, akik egy nehéz élethelyzetben pillanatok alatt súlyfeleslegre tesznek szert, ugyanis folyton éhesnek érzik magukat, emiatt aztán általában jóval többet is esznek a kelleténél. Náluk is megjelenhetnek a gyomor- és egyéb emésztőszervi gondok: émelygés, gyomorégés, hasfájás és székelési problémák is jelentkezhetnek.

Futás a vécére!

Nem ritka az sem, hogy a stressz alkalmi vagy krónikus hasmenéshez vezet. Az persze még belefér, ha egy megmérettetés előtt többször látogatjuk meg az illemhelyet, mint általában, de az már mindenképpen komoly bajra utal, ha ez állandósul. A stressz okozta folyamatos és kiszámíthatatlan hasmenés talaján komoly szorongás is kialakulhat: vannak, akik szinte ki sem mozdulnak otthonról, ha nem tudják, mikor és hol lesz lehetőségük vécére menni, így a problémájuk nagyban rontja az életminőségüket.

A stressz és a székrekedés

Amíg mások a folyamatos vécére járással bajlódnak, vannak, akiknél inkább székrekedést okoz a stressz. Hosszú távon ez is nagyon káros, a puffadás és a hasfájás megkeseríti a székrekedésben szenvedők életét, nem beszélve arról, hogy a tartós székrekedés melegágya a különféle súlyos bélbetegségeknek is. Ideig-óráig a székrekedés gyógyszerekkel orvosolható, de ha igazi változást szeretnénk elérni, a probléma gyökeréig kell leásnunk ahhoz, hogy ne tüneti kezeléssel, hanem oki módon szüntessük meg a kínzó tüneteket.

Amit mindenképp jobb kerülni

Bár minden stresszt nem lehet kiiktatni az életünkből, vannak olyan életmódbeli stresszorok, amelyeket érdemes elhagynunk: ilyen lehet a cigaretta, az alkohol és bizonyos gyógyszerek is, de a kávé és az üdítőitalok, a sok cukor és finomított szénhidrát sem tesznek jót az emésztésnek.

Ha nem megy egyedül, irány az orvos!

Ha életünkben tartóssá válik a stressz, és emiatt gyakran szenvedünk emésztési panaszoktól, forduljunk orvoshoz! Ezzel megelőzhetjük a tényleges betegségek kialakulását, és a tünetenyhítésen túl a kiváltó okot is kezeljük. Ha még nem alakult ki elváltozás, sürgősen keressünk pszichoterapeutát vagy életvezetési tanácsadót, aki jó esetben különféle technikákat tanít nekünk, amellyel kezelni tudjuk a szorongást.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.