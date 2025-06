Öltözz úgy, mint Szoboszlai Dominik! Így viselheted a focimezt trendin

Van valami nagyon vonzó abban, amikor egy férfi magabiztosan viseli a focimezt. A mez egyenlő a sporttal, az izzadsággal, a lelátóval – de 2025-ben már egyenlő a stílussal is. És hogy miért? Egyetlen név: Szoboszlai Dominik. Ő lett a focipályák David Beckhamje, a magyar futball új arca, akinek nem mellesleg nagyon jól áll a piros mez. Így viselhetjük idén nyáron mi is stílusosan.

A focimez nem csak a pályán lehet szexi!

Forrás: Getty Images

A stílus a pályán túl is hódít: így tarolja le a kifutókat a focimez

Szoboszlai nemcsak a Liverpool mezét viseli úgy, mintha kifutóra született volna. És hogy mi, lányok miért akarunk úgy öltözködni, mint ő? Mert 2025 nyarán a focimez a lányok körében is hódít. Persze a focisták már régóta játszanak ezzel a stílussal. Gondoljunk csak David Beckhamre, aki ugyanúgy viselte a designerdarabokat, mint a Manchester United mezét – vagy Messire, aki olyan az argentin mezben, mintha egy reklámban lenne, meg persze ott van Ronaldo, aki gyakorlatilag egy sétáló luxusbolt. De most Szoboszlai lett az új stílusikon, legalábbis nálunk. És mi, lányok, nemcsak hogy posztert ragasztanánk róla a falra, de konkrétan úgy akarunk öltözködni, mint ő.

A focimez mára nemcsak szurkolói kellék, hanem egyfajta divatállásfoglalás is lett: sportos vagyok, laza vagyok, de közben tudom, mi a trend. Ráadásul, ha Szoboszlai Dominik nevével ellátott verziót viselsz, az kb. olyan, mint egy dedikált designerdarab. Csak jobb.

De mégis hogy viseljük trendin a focimezt?

A TikTokot már rég nem a #getreadywithme videók uralják, hanem a #footballshirtoutfit és a #SzoboszlaiStyle. Lányok milliói mutatják meg, hogyan lehet egy sima Liverpool-mezből egy Y2K meets Sporty Spice lookot kreálni.

Íme néhány pofonegyszerű tipp, ha te is belecsapnál a focimeztrendbe:

1. Oversized + miniszoknya = balansz és vibe

Válassz egy nagyobb méretű mezt – mintha a pasidtól loptad volna –, és párosítsd egy testresimuló farmerszoknyával. A kontraszt itt működik a legjobban: sportos felül, nőies alul.

Egy őrült harisnyával is feldobhatod a szettet. Sőt, az sem probléma ha a szoknyád se látszik.

Forrás: Getty Images Europe

2. Crop top verzió – Ollóval vagy anélkül

Ha elég bátor vagy, fogj egy ollót, vágd le a mezt crop top fazonra – vagy kösd össze a derekadon. A #croppedjersey tag alatt rengeteg példát találsz rá. High waist nadrággal instant cool.

3. Blézer + mez = Új iroda-chic

Ez a trükk a divatguruk titkos fegyvere: focimez egy oversize, férfias blézer alatt. Nevetnél rajta? Pedig ez az egyik legtrendibb look most Milánótól New Yorkig. Egy klassz napszemüveggel és magas sarkúval is működik – vagy sneakerrel, ha lazábbra vennéd.