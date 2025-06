Szédítő programok és a királyi család színe-java: videón az idei Trooping the Colour legfontosabb pillanatai

Számtalan dolog miatt fognak még évek múltán is visszautalni a 2025-as Trooping the Colour rendezvényére. Elég csak Katalin hercegné tökéletes ruhaválasztására gondolnunk, vagy a gyerekeire, akik szokás szerint ellopták a show-t. György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg igazán elemükben volt az uralkodó hivatalos születésnapján, de Károly királynak sem kell panaszkodnia, akinek a tiszteletére vadászgépek tucatjai szelték át az eget, színes kondenzcsíkot húzva maguk után. A botrányoktól sem volt mentes az esemény, ugyanis szóba került Harry herceg is, aki a feleségével Meghan Markléval ismét kihagyta a családi rendezvényt. A Trooping the Colour emellett megemlékezett az Air India repülőgépszerencsétlenség áldozatairól is.

III. Károly király és Kamilla királyné a Trooping the Colour 2025-ös ünnepségén

Forrás: Getty Images Europe

Videón a 2025-ös Trooping the Colour legfontosabb történései

Videón a 2025-ös Trooping the Colour legfontosabb történései