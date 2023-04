Ágit az állandó puffadás miatt közszereplőként még az is stresszelte, nehogy kismamának nézzék. A természetes módszerek és hatóanyagok mellett tette le a voksát és lám, gyógyszerek nélkül is olvadnak róla a kilók!

Egyszerűen nem éreztem magam jól a bőrömben, puffadtam, fáradékony voltam és sokszor küzdöttem migrénnel is. Oka volt ennek az állapotnak: az elmúlt 7-8 hónapban képtelen voltam abbahagyni a nassolást. Esténként, miután a kisfiam elaludt, előkerült az édesség, ennek eredményeképpen fel is jött rám tíz kiló, nem tudtam felvenni a ruháimat" – mesélte Ági.

„Ez persze másodlagos, de voltam kivizsgáláson és szembesültem azzal, hogy egy hajszál választhat el a cukorbetegségtől, az inzulinrezisztenciától. Őszintén megijedtem, főleg, mert az elmúlt egy évben több velem egykorú barátomat is elvesztettem, akikről sosem gondoltam, hogy betegek lesznek, hogy meghalhatnak. Felrázott ez az egész, hiszen a kisfiammal szeretnék lenni nagyon sokáig."

Ági így a teljes életmódváltás mellett döntött, pár hete már, hogy teljesen elhagyta az étrendjéből a cukrot és a lisztet, a puffadásra pedig egy természetes hatóanyagú, emésztést segítő prebiotikumot tartalmazó készítményt szed. És azt mondja, bár még csak az út felénél jár, a legnehezebb döntést már meghozta: elindult és napról napra jobban érzi magát.

Sosem gondoltam, hogy a cukornak és a lisztnek mennyi káros hatása van, amit nem veszünk észre a mindennapokban, ahogy azt sem, mennyire más az élet ezek nélkül. Nem csak külsőleg látom a változást – mondta Ági.

„Minden téren jobban érzem magam, és az csak egy dolog, hogy az anyukám szerint is sokat fogytam már most, és büszke rám. Türelmesebb lettem, ami nagyon meglepő, a migrénem pedig totálisan elmúlt, pedig azzal kapcsolatban már rengeteg kivizsgáláson jártam, volt, amikor azt is gondoltam, hogy komoly a baj. Mostanra ez is sokat javult, plusz nagyon jó, hogy nincs puffadásérzetem, nem zavar a hasam."

Ági nem tagadja, hogy az újonnan elkezdett életmód nagyon kemény, éppen ezért a közösségi

oldalain szívesen megosztja követőivel nemcsak az eredményeit, hanem a nehézségeket is.

„Sok negyvenes édesanya követ engem és sokan kérnek tőlem tanácsot is, ezért döntöttem úgy, hogy megmutatom a saját utamat. Engem nagyon inspirálnak az eredmények, amiket elértem már ilyen rövid idő alatt is, és hiszem, hogy ezzel segíthetek másoknak.

A nőiességem is visszatérőben van, pedig az elmúlt években ezt az oldalamat hagytam a háttérbe szorulni. Anyaként és a munkában annyira meg akartam felelni, hogy a lelkemnek ezzel a felével nem

foglalkoztam, ami nagy hiba volt. Most jól vagyok és még van előttem jó sok cél, de az eredmények segítenek, amikor feladnám, hogy menjek csak tovább, mert jó úton vagyok" – tette hozzá Ági.