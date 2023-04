Minden bizonnyal már a legtöbben megtapasztalták azt, milyen rossz reggeli szájszaggal ébredni, és valószínűleg azt is, milyen valaki más reggeli rossz szájszagával ébredni. Egyik sem a legvidámabb módja egy nap elkezdésének, így nem meglepő, ha sokan szeretnének tenni ez ellen, vagyis arra vágynak, hogy üde és jó illatú legyen a leheletük közvetlen ébredés után is. Ehhez pedig tudni kell, hogy mi okozza a rossz szájszagot, és mit lehet tenni ellene: összeszedtük a rendelkezésre álló információkat.

Rossz reggeli lehelettel ébredni nem a legnagyobb öröm, viszont jó hír, hogy van megoldása a problémának, ahogy a máskor előforduló rossz szájszagnak is. A reggeli problémát sok minden okozhatja, de legfőképp két dolog miatt fordulhat elő: kiszáradt száj és rossz szájhigiénia.

Száraz száj

Ha a száj- és fogápolás során mindent a nagykönyv szerint csinálunk, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a rossz reggeli leheletünk okozója a szájszárazság. A nyál felelős ugyanis a kellemetlen szagokat okozó baktériumok eltávolításáért, alvás közben azonban a nyáltermelésünk csökken. Ha nyitott szájjal alszunk, akkor még jobban kiszáradhatunk, de egyes gyógyszerek is okozhatják a gondot.

Nem megfelelő szájhigiénia

Ez a másik leggyakoribb oka a rossz reggeli szájszagnak, ugyanis a száj egy tökéletes környezet a baktériumok szaporodásához, amit meg is történik alvás közben, ha nem követünk el mindent ellene. Ha nem mosunk rendszeresen fogat lefekvés előtt és e mellé nem tisztítjuk ki a fogközeinket, akkor a szájban lévő baktériumok elkezdik lebontani az ételmaradékokat, amik rossz lehelethez vezetnek.

A kellemetlen lehelet ezek mellett a fogágybetegség tünete lehet, amely az ínyt érinti és fertőzéseket okoz. A fogágybetegséget – amely ínygyulladásként kezdődik – fogorvosnak kell kezelnie.

Bizonyos ételek fogyasztása

Az erősebb illatú ételek még akkor is okozhatnak rossz szájszagot reggelre, ha a lehető legalaposabban mostuk meg a fogunkat lefekvés előtt. Ezt vagy elfogadjuk, és akkor, amikor ilyesmit fogyasztunk, mint a hagyma vagy a fokhagyma, nem foglalkozunk a dologgal, vagy hanyagoljuk ezeket az ételeket este.

Dohányzás

A dohányzás, legfőképp a hagyományos cigaretta sok okból eredményez rossz reggeli szájszagot. Egyrészt szárítja a szájat, másrészt hajlamosabbá tehet az ínybetegségekre, de ott van a füst szaga is, ezek együttesen pedig igen kellemetlen lehelethez vezethetnek.

Savas reflux

Ha mindent megtettünk azért, hogy elkerüljük a kellemetlen ébredést, mégis előfordul, savas reflux is állhat a dolgok hátterében. A nyelőcsőben felgyülemlett gyomorsav is okozhat ugyanis rossz szájszagot.

Mit tehetünk ellene?

A legjobb, amit tehetünk, ha kialakítjuk a megfelelő szájápolási szokásokat és változtatunk az életmódunkon. Fontos, hogy alaposan mossunk fogat lefekvés előtt, a nyelvünket is tisztítsuk meg, valamint a fogközeinket is. Semmit ne együnk már ezek után, inni is csak tiszta vizet. A dohányzás okozta károkat csak a leszokással tudjuk kiküszöbölni, a savas reflux ellen pedig savlekötővel védekezhetünk. Ha fogágybetegség okozza a rossz szájszagot, akkor a fogorvosunkat kell felkeresnünk. Amit még megtehetünk az az, hogy lefekvés előtt bőségesen fogyasztunk vizet, hogy megelőzzük a szájszárazságot, és vacsorára nem fogyasztunk olyan ételt, ami köztudottan kellemetlen leheletet okoz.