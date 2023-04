Kajdi Csaba könnyek között jelentette be, hogy kiskutyája, Sanyika májrákkal küzd.

"Szóval az történt a Pipivel, a kis szerelmemmel, hogy van neki egy májtumorja, és most fog kiderülni holnap – voltunk vizsgálaton, beszúrtak egy tűt a májába, mintavétel volt, minden –, hogy műthető vagy nem műthető a Pipike. De reméljük, hogy műthető, és akkor sokáig itt marad velünk. Na, nincs bőgés, mert ezt is túl kell élni, de most az van, hogy a Pipinek vagy olyan májtumora van, amit ki lehet venni, vagy olyan, amivel nem tudom, hogy meddig lesz velünk, de reméljük, hogy sokáig!" - mondta könnyek között Kajdi a 24 órán keresztül elérhető Insta-sztorijában.