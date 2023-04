Egy-egy fárasztó nap után sokan lazítanak úgy, hogy kellemes fürdőt vesznek, vagy forró zuhannyal oldják a feszültségüket, de nagyon kevesen vannak, akik a hideg vizet választják. Pedig rengeteg előnye van annak, ha leveszünk néhány fokot a víz hőmérsékletéből. Egészségügyi előnyei miatt egyre többen döntenek úgy, hogy kipróbálják ezt a módszert, hiszen nemcsak abban segít, hogy gyorsan felébredjünk, de akár a fogyásban és a stresszűzésben is.

A világ minden tájáról egyre többen igyekeznek az egészségük érdekében hűvösebb vízben zuhanyozni, ugyanis rengeteg pozitív következménnyel jár ennek a szokásnak a bevezetése. Összeszedtük, miért érdemes a forró zuhanyt hidegre váltani.

Az egész testet felrázza

Az kétségtelen, hogy a reggeli hűvös zuhany jobban felébreszt, mint egy bögre kávé, de nemcsak a szem pattanhat ki rögtön a hideg érintésének hála, a szervezetünk egészét felrázza, magasabb éberségi állapotot idéz elő. Hatással van a belekre, a szívre, az epehólyagra és a szaporító szervekre, valamint a vesére is. A hideg arra is ösztönzi az embert, hogy mélyebb lélegzetet vegyen, így a koncentrációt is elősegíti, összeszedettebbé teszi az embert, ami egész nap kitart.

Csökkenti a stresszt

A rendszeres, hideg vízzel való zuhanyzás egy alacsony szintű megterhelést jelent a szervezetnek, ami az ellenállóképességünket folyamatosan fejleszti. Az idegrendszer így hozzászokik a mérsékelt szintű stressz kezeléséhez, ennek köszönhetően könnyebben vehetjük a különböző akadályokat. A stresszhelyzetek gyorsabb kezelése a gyorsabb ellazulásban is segít, ezáltal javítja a közérzetet, a hangulatot, valamint az elalvást is megkönnyíti.

Segít a fogyásban

A hideg zuhany a fogyni vágyókat is támogatja: kutatások kimutatták, hogy a hidegnek való kitettség úgy általában serkenti az anyagcserét. Elősegíti a barna típusú zsírszövet termelését., ami a sárgával ellentétben - amely a felesleges kalóriát raktározza - kalória égetésével termel energiát. A hideg zuhany tehát kiváló kiegészítője lehet a rendszeres testmozgásnak és az egészséges életmódnak a fogyni vágyók számára.

Fejlődik az akaraterő

A hideg zuhany nem épp a legkellemesebb dolog, ami az emberrel a nap elején vagy a végén történhet, legalábbis rögtön nem az. A szervezetünk tiltakozhat az ellen, hogy újra és újra hűvös vizet engedjünk a testünkre, de ha ennek ellenére beépítjük a mindennapi rutinba, az erősíti az akaraterőt, ami az élet számos területén nagyon előnyös, többek között a fogyásban is.

Erősíti az immunrendszert

Ha a meleg zuhanyt hidegre cseréljük, az ellenállóbbá tehet bennünket a betegségekkel szemben. A hideg víz miatt a testünket ért sokk hatására serkentődnek a fertőzésekkel küzdő vérsejtek. Kutatások is igazolták, hogy a hideg zuhanyzást alkalmazó emberek 29%-kal kevesebben vallották magukat betegnek, mint azok, akik nem váltottak hideg zuhanyra.

A hideg vízben való zuhanyzásnak tehát bizonyítottan vannak előnyei, mindenkinek ajánlott, hogy kipróbálja. Érdemes fokozatosan hozzászoktatni a testünket a hideg vízhez, először csak 30 másdodpercig folyassunk magunkra olyan hűvös vizet, amennyit még éppen el tudunk viselni, majd folyamatosan növelhetjük az időtartamot, és csökkenthetünk a hőmérsékleten.