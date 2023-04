Kandász Andrea eltűnt a közösségi médiából, és most elárulta döntése okát is: halaszthatatlan műtétek miatt kellett a családjára fókuszálnia.

Az elmúlt napokban Andrea kevésbé volt aktív az interneten, de legutóbbi Instagram-bejegyzésében megosztotta, hogy több orvosi beavatkozás is történt a családjában, ezért próbált segíteni, ahol csak tudott.