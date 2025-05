A Skorpió telihold mindent felforgat: ez a 4 csillagjegy legyen óvatos, mert a sorsuk megpecsételődhet!

A telihold intenzív érzelmi energiát hoz, az Uránusszal való szembenállás pedig váratlan meglepetéseket okozhat. Új szakasz jön el az életedben, megkezded a jövőben fontos kapcsolatok építését. A Hold segít, hogy megértsd, hogyan lehetsz jobb és sebezhetőbb partner. Hajlandó leszel végre elfogadni, hogy a kapcsolataidban mindig és elkerülhetetlenül lesznek hullámhegyek és hullámvölgyek.

Az Oroszlán csillagjegyűeknek abban is segít a telihold, hogy visszatérjenek a sors útjára

Forrás: Shutterstock

3. Oroszlán

Kicsit fogd vissza magad telihold idején, ha ebben a csillagjegyben születtél: az tempó, amit diktálsz, túlterhelő lehet otthon és karrieredben is. A Kosban járó Vénusz a jegyedben járó Marssal új nézőpontokat teremt: szakmai fejlődést, tanulást és új szerepeket hozhat az életedbe, megfigyelheted, hogy mind a munkahelyeden, mind otthon, egyre inkább vezető szerephez jutsz.

A Skorpió telihold kihívást jelenthet számodra, mivel szembesít azokkal a területekkel, amelyekben bőven van még mit fejlődnöd, ugyanakkor a tűzenergia képessé tesz arra, hogy a céljaidra fókuszálj. Otthon, a családtagjaid hozzád fordulnak a kérdéseikkel. Mivel a Merkúr most a Bika jegyében áll, igazi problémamegoldó vagy, és gyakorlatias megoldásokat találsz azokra a helyzetekre, amelyek igénylik a közreműködésedet. De a Kosban járó Vénusz is segít abban, hogy több tudásra és megértésre tehess szert, és a tanulás iránti szenvedélyed is továbbfejlődik. A telihold olyan területeket világít meg, amelyek segítenek visszatérni arra az útra, amelyre szánt a sors.

A Vízöntő csillagjegyűek elgondolkodnak a kapcsolataikon

Forrás: Shutterstock

4. Vízöntő

Ha Vízöntő csillagjegyű vagy, a május 12-i telihold arra kényszerít, hogy foglalkozz egy kicsit többet azokkal az érzelmeiddel, amelyeket próbálsz nagyon mélyre temetni magadban. Találd meg a módját, hogy feloldhasd őket, akár naplóírás vagy meditáció segítségével. Hogyan változtak meg a kapcsolataid az elmúlt évben? Kik azok az emberek, akik a legtöbbet jelentik neked? Ezek a kérdések foglalkoztatnak majd.